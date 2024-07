MyReport renforce son réseau de vente avec la nomination de Richard Bardon au poste de Directeur Commercial

Fort de son expérience de trois années en tant que directeur régional, en charge du développement commercial de MyReport sur la partie ouest du territoire, Richard Bardon rejoint le comité de direction de l’entreprise, au côté notamment de Thibaut Chesne et Thierry Luthi, respectivement Directeur Général et Président. Une expérience acquise qui doit lui permettre d’accompagner au mieux le réseau de partenaires de l’éditeur.

L’indirect et le SaaS en missions prioritaires

MyReport compte aujourd’hui une centaine de partenaires actifs (éditeurs, intégrateurs et purs players) tout en s’appuyant sur des partenariats technologiques majeurs (Cegid, Microsoft Partner). Richard Bardon, dans la lignée de la stratégie indirecte de l’éditeur, se voit donc confier la charge d’impulser une nouvelle dynamique pour développer ce réseau de partenaires .

En tant que nouveau Directeur Commercial, il aura également pour missions d’accompagner l’évolution de MyReport vers le Saas, évolution récemment annoncée par MyReport, et qui devrait permettre à l’éditeur de cibler une nouvelle clientèle. Il aura enfin tout naturellement pour responsabilité la conquête de nouveaux clients, dans un contexte de maturité grandissante des PME face aux enjeux de pilotage des données.

Un centaine de partenaires en France pour MyReport

Autodidacte avec une formation de base technique, Richard Bardon a fait ses débuts chez ICBT Groupe Rieter, en tant que monteur, avant de faire ses armes pendant près de 10 ans dans la vente chez Domino SAS. Ingénieur commercial chez IBL – éditeur d’ERP agroalimentaire – durant quelques années, il a ensuite rejoint l’éditeur SIRH de gestion des temps et des activités, Horoquartz, pour manager les équipes commerciales avant de rejoindre MyReport en 2021.

Depuis 2001, MyReport – anciennement Report One – s’est largement développée et compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs qui travaillent pour mettre à disposition des PME un outil d’analyse de données performant. MyReport compte à date un portefeuille de plus de 4.000 clients pour près de 50.000 utilisateurs, gérés par ses équipes business, développement, finance, marketing et services notamment dans 6 agences réparties sur l’ensemble du territoire : Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes, Albi.

À lire également sur ChannelBiz :

MyReport s’appuie sur un réseau de 100 partenaires pour distribuer la nouvelle version de sa solution décisionnelle à destination des PME/ETI