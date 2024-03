MyReport s’appuie sur un réseau de 100 partenaires pour distribuer la nouvelle version de sa solution décisionnelle à destination des PME/ETI

A l’heure où seulement un quart des entreprises françaises se disent en capacité d’exploiter correctement leurs données*, selon l’OMDE, une nouvelle version de MyReport a été pensée avec l’ambition d’offrir aux dirigeants un outil encore plus puissant, afin de piloter et comprendre leur performance et prendre les bonnes décisions stratégiques pour optimiser le ROI dans un contexte économique tendu.

La PME française offre ainsi à l’ensemble des PME de l’hexagone la solution d’analyse de données la plus complète et la plus facile à utiliser du marché.

Thibaut Chesne, Directeur Général MyReport :

« Le marché des PME prend de plus en plus conscience de la nécessité de s’équiper d’un outil de Business Intelligence. Pour accompagner cette évolution constante du marché, MyReport a su développer une stratégie indirecte avec un réseau de plus de 100 partenaires. Ce réseau a été encore renforcé plus récemment, avec la signature de partenariats stratégiques de grands éditeurs comme Lucca ou Cegid. Ces partenariats sont clés dans le développement de MyReport car ils apportent une grande proximité aux clients et permettent aujourd’hui d’adresser plus de 4000 entreprises. »

Un Channel que MyReport autour de trois typologies de partenaires :

Des intégrateurs de solutions de gestion viennent compléter leur catalogue de logiciels (comptabilité, gestion commerciale, paie et analyse de données) pour répondre de façon exhaustive aux enjeux de transformation digitale de leurs clients.

de solutions de gestion viennent compléter leur catalogue de logiciels (comptabilité, gestion commerciale, paie et analyse de données) pour répondre de façon exhaustive aux enjeux de transformation digitale de leurs clients. Des éditeurs peuvent valoriser les données saisies dans leurs solutions en proposant des rapports par défaut mais surtout en permettant à leurs utilisateurs d’être autonomes dans la construction de leurs analyses.

peuvent valoriser les données saisies dans leurs solutions en proposant des rapports par défaut mais surtout en permettant à leurs utilisateurs d’être autonomes dans la construction de leurs analyses. Des spécialistes de la donnée peuvent répondre aux besoins de leurs clients avec une solution adaptée en termes de couverture fonctionnelle et de simplicité.

Permettre aux dirigeants des PME/ETI de gérer, analyser et faire parler leurs données.

Avec cette nouvelle mise à jour, MyReport s’offre une version améliorée de son interface avec des fonctionnalités novatrices pour faire gagner du temps et de l’espace, et parfaire l’expérience utilisateur. Plusieurs nouveautés font leur apparition pour aider l’utilisateur à se concentrer davantage sur les bonnes données et à les faire vivre. Parmi ces nouveautés :

L’indicateur à double comparaison : il permet d’apporter un 2e élément de comparaison aux KPI, pour une analyse plus approfondie, rapide et efficace.

: il permet d’apporter un 2e élément de comparaison aux KPI, pour une analyse plus approfondie, rapide et efficace. L’anneau est retravaillé : dans cette nouvelle version de MyReport , le KPI principal vient s’afficher au centre de l’anneau, afin d’apporter une lecture plus rapide du rapport.

: dans cette nouvelle version de , le KPI principal vient s’afficher au centre de l’anneau, afin d’apporter une lecture plus rapide du rapport. Le volet Glossaire : donne maintenant à l’utilisateur la possibilité d’intégrer autant de définitions qu’il le souhaite. La compréhension des indicateurs en est ainsi grandement facilitée.

: donne maintenant à l’utilisateur la possibilité d’intégrer autant de définitions qu’il le souhaite. La compréhension des indicateurs en est ainsi grandement facilitée. Le volet Information : permet désormais à l’usager d’ajouter tous les éléments qui lui semblent important de préciser pour apporter du contexte à son tableau de bord.

: permet désormais à l’usager d’ajouter tous les éléments qui lui semblent important de préciser pour apporter du contexte à son tableau de bord. Le Mode présentation : contribue à afficher un à un chaque report du tableau de bord en plein écran, tout en maintenant leur interactivité.

: contribue à afficher un à un chaque report du tableau de bord en plein écran, tout en maintenant leur interactivité. Le curseur en croix : fonctionnalité activable à la demande sur chaque graphique empilé, il sert à analyser les valeurs d’un élément ainsi que la valeur des éléments cumulés.

: fonctionnalité activable à la demande sur chaque graphique empilé, il sert à analyser les valeurs d’un élément ainsi que la valeur des éléments cumulés. Le drill dans les histogrammes : permet plusieurs niveaux d’informations accessibles sur un seul report.

: permet plusieurs niveaux d’informations accessibles sur un seul report. L’export du tableau de bord en PDF est aussi possible.

en PDF est aussi possible. La personnalisation des rapports est également réalisable grâce à une palette qui compte à présent 8 couleurs (contre 6 dans l’ancienne version) et qui est totalement personnalisable.

est également réalisable grâce à une palette qui compte à présent 8 couleurs (contre 6 dans l’ancienne version) et qui est totalement personnalisable. La navigation plus fluide et intuitive : grâce à la visualisation des dossiers repensée, le choix du mode d’affichage des dossiers, ou encore un étiquetage retravaillé.

