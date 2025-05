DXC Technology nomme Yonel Wartski à la tête de sa filiale française

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les services numériques, Yonel Wartski a rejoint DXC après avoir occupé des postes de direction chez Accenture, notamment dans le secteur des services financiers. Il a accompagné des groupes comme EDF et BNP Paribas dans leurs projets de transformation, en particulier dans les domaines de l’énergie et de la finance.

Un profil expérimenté pour piloter la stratégie locale

Chez DXC France, il aura pour mission de renforcer la dynamique de croissance et de faire de l’IA, de la souveraineté numérique et de la durabilité des leviers d’innovation pour les clients. Dans sa déclaration, il souligne l’ambition de la filiale : « Je suis très fier de rejoindre DXC Technology, qui est reconnue pour son rôle essentiel dans les services informatiques et la modernisation des activités dans le monde entier. La force de ses partenariats, son leadership technologique et son expertise sectorielle positionnent DXC comme un allié stratégique pour accompagner les clients dans leurs grandes transformations et jouer un rôle dans les grandes transitions technologiques, environnementales et sociétales de la France. Notre ambition est de permettre à nos clients de devenir des leaders à l’ère de l’IA, de la durabilité et de la souveraineté numérique. »

Présente en France et en Europe depuis plusieurs décennies, DXC Technology accompagne des acteurs clés du CAC 40 et du SBF 120, dans des secteurs comme l’aéronautique, la défense, l’automobile, l’industrie, la banque et l’assurance. L’entreprise est également un prestataire majeur du secteur public en Europe.

Parmi ses clients en France, DXC cite l’Agence spatiale européenne (ESA), avec qui elle collabore sur l’exploitation de l’IA pour accélérer les missions scientifiques. Des industriels tels qu’Alstom, Airbus ou encore MBDA ont aussi fait appel à DXC pour moderniser leurs infrastructures et adopter des solutions cloud adaptées à leurs enjeux de performance et de sécurité.

Une entreprise ancrée dans les transformations de fond

Les services proposés par DXC couvrent la modernisation des systèmes d’information, l’analyse et l’exploitation de la donnée, la cybersécurité, ainsi que la gestion d’environnements critiques dans des infrastructures hybrides. Le positionnement de l’entreprise repose notamment sur sa capacité à concilier innovation technologique et exigences opérationnelles.

Avec plus de cinquante ans d’activité, DXC Technology intervient à l’échelle mondiale sur des projets de transformation informatique. Cotée au NYSE (sous le symbole DXC), la société met l’accent sur l’optimisation des architectures IT, la modernisation des infrastructures et la sécurisation des environnements cloud, qu’ils soient publics, privés ou hybrides.

Dans un contexte marqué par la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative, la pression réglementaire sur les données sensibles et les exigences croissantes en matière de durabilité, DXC entend poursuivre son développement en France en s’appuyant sur son expertise sectorielle et la diversification de ses partenariats.

