[Nomination] Denis Fouquet nouveau Directeur Général de TD SYNNEX Advanced Solutions

Directement rattaché à Pascal Murciano, Président France & Europe du Sud, Denis Fouquet dirigera la stratégie de la division valeur du géant de la distribution mondiale. Il aura pour mission de développer et renforcer les 4 piliers TD SYNNEX Advanced Solutions : Hybrid cloud, Data & Applications, Networking & Communications, et Sécurité.

Fort d’une expérience débutée avec des constructeurs IT renommés, dont HP, Denis Fouquet a ensuite dirigé un intégrateur, avant de créer son entreprise, De2, absorbée plus tard par Avnet TS. Il dirige alors, à partir de 2011, la filiale française d’Avnet TS, puis sa région Europe du Sud. Après le rachat d’Avnet TS par TD SYNNEX, il occupera à partir de 2018 le poste de VP EMEA Software & Cloud.

Une nomination commentée par Pascal Murciano, Président France & Europe du Sud :

« Je remercie chaleureusement Mathilde pour sa collaboration tout au long de ces années, elle a joué un rôle crucial dans le développement et le succès de notre division AS et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles fonctions. Par ailleurs, je suis extrêmement confiant en la capacité de Denis à porter auprès de l’écosystème en France toute l’excellence d’AS, et à apporter le support nécessaire à l’ensemble de ses équipes. »

Et bien sûr par le principal intéressé, Denis Fouquet :

« C’est un grand plaisir pour moi que de prendre la direction d’Advanced Solutions France. Je rejoins ainsi une équipe reconnue et talentueuse, pourvue d’un portfolio unique en France. Je ne doute pas que mon expérience acquise en Europe dans le Cloud, le software et les services, mon passé avec Avnet TS et d’entrepreneur, puisse servir de catalyseur pour une nouvelle phase de développement et de transformation. »

