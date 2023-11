On vous dit tout sur les nouveautés Sharp NEC Display Solutions

Un emplacement pour accueillir un module SDM Intel™ élargit les possibilités de customisation de l’écran et permet l’intégration directe aux systèmes informatiques des entreprises.

L’utilisation du module SDM-L Slot-in PC Collaboration permet de bénéficier de fonctionnalités préinstallées telles que le nouveau Sharp Meeting Launcher , pour un accès rapide aux applications favorites et aux plateformes de visioconférence, le logiciel de tableau blanc collaboratif FlatFrog Board , et l’ AirServer™ pour le partage sans fil de l’écran.

Les utilisateurs peuvent en outre raccorder leurs propres notebooks en toute sécurité via USB-C, et s’assurer ainsi d’une polyvalence maximale dans les réunions hybrides et toute autre forme d’interaction collaborative spontanée.