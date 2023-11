La tendance à suivre côté grandes tailles, c’est bien sûr le LED !

Gary Guillier-Marcellin est le General Manager de Sharp Nec Displays depuis 1 an maintenant. Ses 25 ans d’expériences dans l’IT et l’AV font de lui un acteur incontournable du Channel. Et un regard qui compte à l’heure d’analyser le marché et ses tendances. Nous avons profité de Tech in Lyon, le salon annuel du distributeur de solutions audiovisuelles SIDEV, pour l’interroger.

Gary, quel bilan peut-on faire du 1er semestre 2023 ?

Sur le marché de l’AV, des grandes tailles, l’année 2023 est une année très difficile, tout le monde s’accorde là-dessus. Mais il faut aussi pondérer. Les chiffres sont beaucoup moins bons au global qu’en 2022, parce que 2022 était vraiment une année particulière. Avec la rupture des composants en 2021, beaucoup de Deals et d’installations se sont prolongés jusqu’à la fin du 1er semestre 2022. Q1 et Q2-22 ont été quelque part exceptionnels.

Donc oui, on observe une baisse par rapport à cette période-là, mais si on regarde par rapport 2021 et 2019 – j’exclus volontairement 2020, qui est une année trop particulière, avec le COVID – on s’aperçoit que le marché continue de grossir : On est à +17% par rapport à 2019 et +8% par rapport à 2021. Ca veut dire que le marché est toujours dynamique.

Quelles sont les tendances que tu observes ?

Le marché se transforme : On va sur des tailles plus grandes. L’érosion du chiffre sur les petites tailles est compensée par la performance des 65’’ et plus. On voit de plus en plus 98’’, par exemple.

Et il y a un autre phénomène, c’est l’arrivée de plus en plus importante de la technologie LED, qui nous permet d’avoir un panier moyen un peu plus important. Même si rien n’est facile : L’écart de prix entre mur LED et un mur LFD – ou plus encore, avec un vidéoprojecteur – n’est pas simple à faire admettre au client. Surtout dans une situation économique compliquée, comme celle que nous traversons.

C’est maintenant que les intégrateurs et nous-mêmes, avec nos distributeurs, devons avoir une vraie valeur ajoutée. On parle tous de notre valeur ajoutée : C’est le moment de la montrer ! Aujourd’hui, il y a de vrais arguments de différenciation par rapport aux technologies précédentes. À nous de faire le job !

Comment se matérialise la fusion entre Nec et Sharp Displays ?

L’intégration des équipes Nec dans les équipes Sharp se finalise. Les prochaines gammes de produits qui vont sortir seront brandées Sharp. On garde le terme Multisync, historique pour Nec. Et c’est toujours Nec qui fabrique. On garde surtout notre force, c’est-à-dire la robustesse des produits, on garde également le SAV, qui est tellement performant, notamment grâce à l’échange standard sur site de tous nos produits.

Sharp, qui est vraiment reconnu sur la partie tactile continue de développer notre gamme tactile, qui est devenue beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable. On a beaucoup travaillé sur nos gammes LED, à la fois sur la customisation avec des ventes de modules au mètre carré, et nous avons également des produits tout-en-un pour nos clients, ce qu’on appelle des bundles : des murs Full HD ou UHD, qui sont préinstallé et fourni avec le contrôleur NovaStar.

À propos de Tech in Lyon :

Cet entretien a été réalisé sur le salon Tech in Lyon, qui réunit depuis 2021 sur une journée les intégrateurs et revendeurs IT du Distributeur de Solutions audiovisuelles SIDEV.

Cette année, ce sont 440 visiteurs (185 sociétés), qui ont pu échanger avec les équipes SIDEV et les 34 partenaires technologiques du grossiste :

