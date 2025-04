Analyse vidéo embarquée : MCL mise sur l’intelligence artificielle avec MCSC AI

Le MCSC AI est un boîtier compact reposant sur un chipset NVIDIA avec GPU et processeur à architecture Arm. Conçu pour fonctionner en périphérie de réseau, il transforme une caméra IP traditionnelle en un dispositif capable de traiter localement des scénarios d’analyse avancée tels que le comptage de personnes ou de véhicules, la reconnaissance faciale ou la détection d’intrusions. Grâce à son fonctionnement sur le standard TCP/IP, le dispositif s’intègre facilement aux réseaux existants, sans nécessiter de modifications lourdes de l’infrastructure.

Un module Edge AI compatible avec toutes les caméras IP

Doté de 16 Go de mémoire et d’une capacité de calcul de 70 TOPS, MCSC AI permet l’analyse simultanée de jusqu’à 16 flux vidéo. Il est fourni avec un ensemble de 30 algorithmes couvrant un large éventail de cas d’usage. Sa structure décentralisée vise à réduire la latence et les coûts de déploiement en traitant les données au plus près des capteurs. Cela répond à un double enjeu : limiter les flux vers des serveurs distants et renforcer la confidentialité des données traitées.

Les fonctions proposées par MCSC AI couvrent un spectre d’applications qui s’élargit rapidement dans les secteurs de la sécurité, de l’industrie et de la gestion d’espaces publics. L’appareil peut détecter le port des équipements de protection individuelle (EPI), des comportements suspects (chutes, maraudage, altercations, armes blanches), ou encore contribuer au suivi de flux de personnes dans des environnements sensibles.

Ce positionnement répond à une tendance de fond du marché : l’essor des solutions Edge AI dans les environnements de vidéosurveillance, sous l’effet combiné de la hausse des données générées, de la pression sur les budgets, et des attentes réglementaires en matière de traitement localisé des données.

Une approche technologique axée sur la valorisation de l’existant

« Avec MCSC AI, nous proposons une technologie durable, économique, et puissante, parfaitement adaptée à la réalité économique actuelle, où chaque investissement technologique doit générer rapidement un retour tangible. En permettant aux entreprises de valoriser leurs infrastructures existantes plutôt que de les remplacer intégralement, ce boîtier contribue directement à la réduction des coûts tout en préparant efficacement l’avenir grâce à sa modularité, son ouverture technologique et sa conformité aux standards réglementaires les plus exigeants. Cette approche s’inscrit pleinement dans la stratégie à long terme de MCL, centrée sur l’innovation pragmatique et la satisfaction concrète des besoins de nos clients », souligne Essan Panjeh, président de MCL.

Avec ce lancement, MCL cible explicitement les acteurs du déploiement réseau et de la vidéosurveillance : intégrateurs, installateurs, prestataires IT ou encore MSP. Le boîtier MCSC AI se veut Plug and Play, économe en énergie, et compatible avec les environnements hétérogènes — une caractéristique stratégique pour les partenaires de distribution à la recherche de solutions simples à intégrer dans des projets existants.

