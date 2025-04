Réseau, fibre noire, LAN-to-LAN : ielo veut transformer ses capacités techniques en levier de business local

Déploiement fibre, migration cuivre-fibre, exigences de résilience, architecture LAN to LAN ou besoins en transit IP : les partenaires IT sont nombreux à chercher aujourd’hui, un soutien technique, commercial et logistique, pour adresser des besoins clients souvent complexes, et régulièrement urgents.

Ielo, opérateur d’infrastructure télécom, a choisi de répondre à cette attente en organisant un tour de France régional, centré sur l’échange direct avec ses partenaires. Soline Olszanski, Chief Sales Marketing Officer, revient sur les objectifs de cette initiative et la manière dont elle s’articule avec le modèle d’ielo.

Qu’est-ce que le contact direct change dans la relation avec vos partenaires ?

Soline Olszanski : L’objectif de notre Tour de France est simple : favoriser des échanges libres, entre pairs, et permettre aux opérateurs de rencontrer les équipes techniques, commerciales ou support. Nous ne sommes pas sur un format de plénière descendante. Chaque étape est conçue pour être opérationnelle : nous discutons de cas concrets, nous pouvons poser des questions techniques, observer des démonstrations de soudure fibre ou d’activation de services via PDA. Dans chaque ville, nous mobilisons nos ingénieurs, notre bureau d’études et nos responsables d’exploitation, pour rendre visibles tous les niveaux d’intervention qui structurent notre organisation.

Quels besoins spécifiques avez-vous voulu adresser à travers ce tour ?

Pour nous, l’enjeu est double. D’abord, mieux faire comprendre notre positionnement en tant qu’opérateur d’infrastructure : ielo se limite à la couche réseau, sans intervention sur les équipements client, avec un modèle à chaîne complète intégrée. Le deuxième, c’est de permettre aux partenaires et opérateurs de s’approprier tous les leviers qu’ils peuvent activer : FTTO, FTTO Burst, fibre noire, LAN to LAN, transit IP, colocation, supervision, provisionning… Nous voulons aussi les aider à structurer leur approche autour de la migration cuivre-fibre. Sur ce sujet, nous pouvons aller jusqu’à la reprise des NDI et la gestion projet.

Comment vos ressources locales sont-elles mobilisées dans la gestion quotidienne des projets ?

Chaque étape du IELO Tour est adossée à un de nos centres techniques régionaux. Nous en avons douze : Lyon, Albertville, Metz, Strasbourg, Lille, deux à Paris, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Ces centres sont liés à notre bureau d’études de Dijon, qui traite chaque commande entre 7h et 9h le matin. Nos techniciens utilisent une application mobile connectée à notre SI interne, pour gérer l’APD, la pose, la soudure, l’inventaire. Toutes les informations sont remontées en temps réel vers les outils du partenaire.

Sur quels critères les opérateurs évaluent-ils la qualité d’une offre d’infrastructure ?

Nous mettons en avant notre maîtrise de toute la chaîne technique : design, déploiement, exploitation, support. Nous sommes 350 salariés, dont 300 sur les activités techniques. Nous faisons tout nous-mêmes : tirage de fibre, conception réseau, développement du SI… Nous opérons notre propre backbone longue distance avec plus de 200 POP WDM, conçu pour être redondant et surdimensionné – 96 × 400 Gbps. Tous nos services sont disponibles sur l’ensemble du réseau, sans restrictions géographiques.

Quel lien faites-vous entre dynamique locale et nationale ?

Le IELO Connect Tour s’inscrit dans notre stratégie de déploiement national. Nous continuons d’étendre notre couverture : nous ouvrons la Bretagne dès juin, par exemple. La région Auvergne-Rhône-Alpes, où nous sommes aujourd’hui, est un bon exemple. Nous y ciblons plus de 600 000 entreprises (hors SASU), avec une présence forte dans les vallées industrielles, les stations de ski, les zones périurbaines. C’est aussi l’occasion de rendre visibles nos équipes locales et nos fondateurs, présents sur certaines étapes. Pour nous, la proximité et l’ingénierie priment sur la massification ou les logiques uniquement tarifaires.

Pourquoi la Bretagne est-elle un territoire stratégique pour les projets fibre ?

L’ouverture de la Bretagne marque une étape importante pour nous. Cela répond à une attente exprimée par plusieurs partenaires qui avaient besoin d’un réseau fiable et maîtrisé dans cette région. C’est une extension logique de notre couverture nationale, avec les mêmes exigences que sur le reste du territoire : maîtrise de bout en bout, backbone redondé, disponibilité des offres sur tout site raccordé. En intégrant cette ouverture au Tour, nous permettons aux partenaires bretons de rencontrer nos équipes et d’échanger sur leurs projets locaux, dès la mise en service. Rennes sera d’ailleurs la dernière étape du IELO Tour, prévue le 19 juin 2025, nous avons hâte d’y rencontrer l’écosystème du Grand Ouest.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.