Agenda : avec son IELO Connect Tour 2025, l’opérateur fibre renforce son ancrage régional

Avec la fermeture progressive du réseau cuivre et l’accélération des usages cloud et IA, la migration vers la fibre optique s’accélère.

Ielo, opérateur national d’infrastructures Très Haut Débit (THD), annonce le lancement du IELO CONNECT TOUR 2025. À travers ce roadshow, l’opérateur entend renforcer son ancrage régional, accompagner les acteurs locaux dans leur transition vers la fibre, et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

La connectivité THD, un levier clé pour l’usage du cloud et de l’IA

Depuis sa création, Ielo a construit son propre réseau de fibre optique sur Boucle Locale Dédiée (BLOD). Ce réseau, 100 % destiné aux entreprises, assure une connectivité stable et sécurisée. Son offre FTTO répond ainsi aux exigences des professionnels en matière de performances et de qualité de service.

Ielo exploite aujourd’hui un réseau de plus de 17 000 km de fibre métropolitaine et 11 000 km de fibre longue distance, avec une capacité de transmission de 96×400 Gbps. L’opérateur couvre 120 agglomérations et plus de 3 000 communes, offrant ainsi des solutions de connectivité à 5 millions de SIRET employeurs en France.

Le tour débutera à Marseille, l’une des premières agglomérations où Ielo s’est implanté, pour s’achever à Rennes, en Bretagne, une région où six nouvelles villes seront raccordées en FTTO d’ici la fin du premier semestre.

Les dates clés du IELO CONNECT TOUR 2025 :

Marseille – 20 mars 2025

– 20 mars 2025 Lyon – 10 avril 2025

– 10 avril 2025 Strasbourg – 24 avril 2025

– 24 avril 2025 Paris – 5 juin 2025

– 5 juin 2025 Rennes – 19 juin 2025

🔗 Inscription et informations : connect-tour-2025.ielo.net

