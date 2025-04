Micro data centers : Vertiv adapte son offre aux normes UE

Pensée pour répondre à des charges informatiques allant jusqu’à 180 kW, la solution Vertiv™ SmartAisle combine dans une même unité l’alimentation, le refroidissement, les baies IT et des capacités de gestion centralisées. Ce modèle préconçu permettrait, selon le constructeur, de réduire jusqu’à 80 % le temps consacré à la planification, à la conception et à la préparation des sites, par rapport à un déploiement traditionnel. Le coût global de mise en œuvre pourrait également être diminué jusqu’à 30 %.

Une solution préconçue pour les déploiements edge jusqu’à 180 kW

Le SmartAisle est proposé en quatre conceptions de référence standardisées, avec une redondance N+1 intégrée pour les systèmes d’alimentation et de refroidissement. Ce positionnement vise à répondre aux besoins croissants des acteurs du edge computing, confrontés à des contraintes d’espace, de délais et de performances énergétiques.

L’intégration de l’appliance Vertiv™ RDU501 permet une surveillance en continu du fonctionnement du système, 24 h/24 et 7 j/7. Les opérateurs peuvent ainsi suivre en temps réel les indicateurs de consommation, le PUE (power usage effectiveness) et les données environnementales, en ligne avec les objectifs RSE et la directive européenne sur l’efficacité énergétique (DEE).

La solution intègre également un système de refroidissement à détente directe adaptatif, capable de moduler sa puissance de 20 à 100 %, et propose une efficacité énergétique annoncée jusqu’à 20 % supérieure aux moyennes du secteur. Le confinement des allées froides contribue également à limiter les pertes thermiques. Parmi les autres composants, on retrouve des ASI modulaires, des bandeaux de prises intelligents (rPDUs), des capteurs environnementaux (jusqu’à six par baie), ainsi qu’un système de sécurité physique incluant poignées électroniques et caméras IP.

Edge computing : conjuguer performance et conformité

Le positionnement de Vertiv sur ce segment vise à répondre à la fois aux attentes opérationnelles des opérateurs de data centers distribués, et aux nouvelles obligations réglementaires en matière de consommation énergétique. Le constructeur met en avant la capacité de sa solution à permettre des déploiements standardisés multi-sites, avec une architecture évolutive et reproductible.

« La version améliorée du Vertiv™ SmartAisle™ change véritablement la donne lorsqu’il s’agit de déploiements edge efficaces et réussis », déclare Giuseppe Leto, Senior Director de l’activité IT Systems en EMEA chez Vertiv. « Nous l’avons rendu plus facile, plus rapide et plus rentable pour les entreprises afin de faire évoluer et de développer leurs opérations informatiques. Le système préconçu élimine les défis classiques liés à la planification logistique et d’installation de plusieurs équipements tout en offrant aux clients une solution de bout-en-bout complète et fiable qui permet aux opérateurs de data centers de surveiller les exigences d’efficacité énergétique conformément aux dernières réglementations de l’UE. »

