RETEX : la Croix-Rouge standardise l’IT de ses 613 structures en France

Jusqu’à récemment, les équipements réseau déployés par la Croix-Rouge provenaient de fournisseurs multiples, ce qui engendrait des problématiques de compatibilité et une charge de travail importante pour les équipes techniques. Pour répondre à ces contraintes, l’organisation a opté pour une solution unifiée, avec une administration centralisée via une plateforme cloud.

Au total, plus de 2 200 points d’accès WiFi, environ 500 commutateurs, une vingtaine de routeurs, ainsi que près de 3 200 licences ont été déployés. L’ensemble de ces équipements est désormais piloté via un tableau de bord unique, avec un modèle de configuration standardisé. Cette stratégie a permis de renforcer l’autonomie des techniciens tout en réduisant le temps consacré à la maintenance.

Suppression des silos techniques dans l’infrastructure réseau

Avant de généraliser la solution, plusieurs phases de tests ont été conduites sur des sites pilotes en Île-de-France. Ces expérimentations ont permis de valider l’ergonomie de la solution, ainsi que sa capacité à répondre aux besoins variés de l’organisation, qu’il s’agisse de bureaux associatifs, de structures de soins ou de centres d’accueil.

« Je suis très satisfait de l’accompagnement que nous avons reçu de la part de Zyxel Networks. Grâce à leur expertise, nous avons gagné un temps précieux dans nos opérations. Nos techniciens sont désormais beaucoup plus autonomes, ce qui permet d’améliorer notre efficacité sur le terrain. De plus, les produits Zyxel Networks sont clés en main et s’adaptent parfaitement à nos besoins. », explique Guillaume Saintyves, Responsable exploitation et infrastructure DSI chez Campus Croix-Rouge Française. Suite à ces premiers déploiements, la Croix-Rouge a élargi la mise en œuvre de la solution à l’ensemble du territoire français, y compris dans les territoires ultramarins.

Tests réussis en Île-de-France avant déploiement national

Aujourd’hui, 2 891 équipements sont en service dans 613 entités de la Croix-Rouge, réparties sur 15 régions. Le déploiement se poursuit notamment à Montrouge, sur le campus parisien de l’organisation, avec des installations prévues dans plusieurs infrastructures médicales.

Les usages sont multiples : accès WiFi pour le personnel et les visiteurs, transmission sécurisée des données de santé – notamment en imagerie médicale – ou encore déploiement de systèmes de vidéosurveillance. Les enjeux de fiabilité, de sécurité et de flexibilité sont au cœur de cette modernisation, qui permet aux équipes IT de mieux accompagner les missions sociales et sanitaires de l’association.

