Micro data center : Vertiv présentera ses nouveaux uses cases sur l’IT Partners 2025

Lors du salon IT Partners 2025, qui se tiendra les 5 et 6 février à Paris La Défense Arena, Vertiv présentera sa dernière innovation en matière d’infrastructure IT : le Vertiv™ SmartCabinet™ ID, une solution micro data center tout-en-un conçue pour les environnements exigeants.

Ce modèle, classé IP54, sera exposé sur le stand B046, où l’équipe de Vertiv détaillera ses cas d’usage et bénéficess pour les revendeurs et intégrateurs informatiques. Un atelier dédié aux partenaires est prévu le mercredi 5 février à 14h.

Poussière, humidité : une solution pour les environnements contraints

Le Vertiv™ SmartCabinet™ ID est conçu pour répondre aux besoins des entreprises opérant dans des environnements où la poussière, l’humidité et d’autres contraintes peuvent affecter les performances des infrastructures IT. Il intègre une alimentation, un refroidissement, une protection environnementale et une sécurité physique dans un format compact.

Avec son indice IP54, cette armoire protège les équipements informatiques des conditions extérieures pouvant nuire à leur fonctionnement et à leur durée de vie. Elle intègre un module de refroidissement pré-installé, offrant une puissance frigorifique de 3,5 kW ou 7,0 kW, permettant ainsi d’optimiser l’utilisation des espaces U dans le rack. Parmi ses autres fonctionnalités, on retrouve un écran tactile intégré, des alarmes et notifications pour un suivi en local ou à distance, ainsi que des verrous électroniques en option pour sécuriser l’accès aux équipements.

Simplifier les déploiements Edge

Destiné aux revendeurs, intégrateurs systèmes et MSP, le SmartCabinet ID offre une solution clé en main pour le déploiement rapide d’infrastructures IT. Son installation simplifiée et sa robustesse en font un choix pertinent pour les entrepôts, les usines, le commerce de détail et d’autres environnements où l’espace est contraint.

En complément, Vertiv présentera également sa nouvelle gamme d’onduleurs monophasés on-line double conversion Vertiv™ Liebert GXE, conçue pour assurer une protection électrique optimale des infrastructures IT et Edge. Les visiteurs du salon pourront également découvrir les PDUs en rack Vertiv™ Geist™ avec prises combinées C13/C19 ainsi que les consoles serveurs Avocent® ACS 8000, destinées à la gestion IT à distance.

