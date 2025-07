Paris en passe de devenir le troisième hub de datacenters en Europe

Selon le troisième baromètre annuel publié par France Datacenter et EY-Parthénon, cette dynamique est renforcée par les besoins croissants en infrastructures liés à l’intelligence artificielle et à la généralisation du cloud. L’Île-de-France, en particulier, se positionne comme un pôle stratégique majeur à l’échelle européenne.

Fin 2024, la puissance installée des datacenters en Île-de-France atteindra près de 700 MW, soit une hausse de 40 % en un an. Cette progression place Paris en bonne voie pour dépasser Amsterdam et intégrer le top 3 européen derrière Londres et Francfort dès 2025. D’ici 2030, les projections anticipent environ 2,3 GW de capacité sur l’ensemble du territoire national.

Objectif 2,3 GW de capacité installée en France d’ici 2030

Cette montée en puissance s’explique par l’attractivité du territoire pour les opérateurs d’infrastructures numériques, portée par les politiques publiques, les besoins croissants en stockage et en traitement de données, ainsi qu’une proximité stratégique avec les zones de consommation.

« Ce troisième baromètre est une confirmation du rôle central de l’industrie du datacenter pour la souveraineté numérique et la compétitivité économique de la France, » explique Olivier Micheli, Président de France Datacenter. « Les investissements massifs et la création d’emplois directs témoignent de notre engagement à soutenir l’innovation et les ambitions nationales, notamment dans l’IA, tout en prenant en compte les défis environnementaux de notre époque. »

48 000 emplois liés aux datacenters : une filière stratégique en France

Au-delà de l’infrastructure, la filière joue un rôle structurant dans l’économie française. Elle génère aujourd’hui 48 000 emplois, dont 30 000 directs. Ces postes sont à 91 % en CDI, ce qui en fait un secteur à fort ancrage territorial et peu sujet à la délocalisation. Cette dynamique s’accompagne néanmoins de tensions sur le recrutement. Le baromètre souligne l’importance de renforcer les compétences disponibles sur le marché pour répondre à la demande croissante, en particulier dans les métiers techniques et d’exploitation.

France Datacenter recense actuellement environ 250 datacenters commerciaux et près de 5 000 salles informatiques hébergées au sein des entreprises et des administrations en France. Face à l’empreinte énergétique du secteur, les opérateurs de datacenters en France accélèrent leurs efforts de décarbonation. La quasi-totalité d’entre eux ont engagé une trajectoire de réduction de leurs émissions, avec une amélioration continue de l’efficacité énergétique.

Le PUE (Power Usage Effectiveness) moyen des datacenters commerciaux est ainsi passé de 1,52 à 1,36 entre 2023 et 2024. Cette performance traduit une baisse moyenne de 7 % par an entre 2021 et 2024, selon les données du baromètre. L’approche environnementale devient progressivement un critère d’attractivité pour les donneurs d’ordre, notamment dans les secteurs soumis à des obligations de reporting extra-financier. Le baromètre souligne également que ces évolutions s’inscrivent dans une logique plus large de transformation durable du numérique.

