[Partenariat] Sécurisation des messageries : Pourquoi deux éditeurs français unissent leurs forces pour contrer les malwares et ransomwares

GLIMPS, éditeur français de logiciels en cybersécurité, et Secuserve, spécialiste français des solutions SaaS de sécurisation des emails, annoncent un partenarait, avec pour objectif d’offrir une solution complète visant à renforcer la protection des messageries contre les menaces et à assurer une analyse approfondie des pièces jointes de vos emails.

La stratégie d’une solution souveraine pour protéger les pièces jointes des cybermenaces

« Ce partenariat technologique est remarquable en matière d’intégration de ces deux solutions innovantes et souveraines. De plus, il permet au plus grand nombre, via un circuit de distribution étendu, quelle que soit la taille de l’entreprise de disposer d’une solution tout-en-un et économiquement accessible de sécurisation avancée de la messagerie, qui reste la 1ère porte d’entrée des menaces », souligne Stéphane Bouché Président-fondateur de SECUSERVE.

Secuserve étend ainsi les capacités d’analyse de sa solution de filtrage et de sécurisation des emails, e-securemail, grâce à la technologie de GLIMPS, spécialisé dans la détection et l’analyse des malwares et ransomwares inconnus qui assure la détection des fichiers malveillants et élimine les menaces des pièces jointes.

GLIMPS et Secuserve unissent leurs forces pour proposer une protection avancée des emails

Un partenarait également commenté par Cyrille Vignon, CEO de GLIMPS : « GLIMPS a à cœur d’offrir à ses clients une capacité avancée de détection, totalement souveraine, afin que nos clients puissent déployer nos produits dans des environnements sécurisés et isolés. Grâce à l’expertise et à la souveraineté de sa solution e-securemail, Secuserve répond aux exigences de ses clients en matière de protection des données contre les compromissions. Désormais, la solution GLIMPS Malware, spécialisée dans la détection des menaces inconnues et des variantes de logiciels malveillants les plus complexes, est également intégrée à la solution. »

Et dont se félicite également Jean-Michel Pomme, Directeur Général, Secuserve : « Grâce à cette association, la solution de filtrage et de sécurisation des mails en mode SaaS de Secuserve bénéficiera des atouts reconnus de GLIMPS en matière de traitement et de détection de malwares sur les fichiers. Cette nouvelle collaboration permet à Secuserve d’élargir son offre de cybersécurité pour la protection des pièces jointes et des données, afin de mieux garantir la sécurité et la souveraineté de ses clients. ».

Les principales caractéristiques mises en avant par les deux éditeurs, à commencer par ceux de solution e-securemail : Multi-technologies (antiphishing, antispam, antivirus…) ; IA automatique et/ou Humail Technology : le captcha intelligent ; Politique granulaire pour s’adapter à chaque client (synchro AD/LDAP, O365) ; Réécriture d’URL et bandeaux d’alertes ; Monitoring des flux sortants, alertes ; PCA de messagerie ; Délivrabilité : DKIM, DMARC, SPF.

Et celles apportées par GLIMPS : Analyse de tout type de fichier avec 25 moteurs d’extraction, d’analyse et de détection statiques, dynamiques et hybrides ; Conceptualisation de code : une technologie unique au monde qui permet la détection des menaces grâce à une analyse précise du code qui composent un fichier ; Détection anticipée par Intelligence Artificielle : pour identifier les familles de malwares, remonter des alertes précoces et anticiper les variants de malwares ; Conforme au RGPD / Rétention des données et des analyses paramétrables

Crédit photo : Jean-Michel Pomme, Directeur Général, Secuserve

