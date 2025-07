Mailinblack propose de racheter les contrats cyber non souverains encore en cours

Membre de l’association Hexatrust, certifiée France Cybersecurity et intégrée au catalogue GouvTech, Mailinblack insiste sur son indépendance : capital, R&D, support, hébergement et données sont sous contrôle national ou européen.

Mailinblack incite les prestataires et revendeurs IT à proposer des alternatives souveraines

Alors que la question de la souveraineté numérique prend de l’ampleur, l’éditeur entend s’appuyer encore davantage sur son positionnement, en proposant, pour toute souscription à sa suite U-Cyber 360°, de prendre à sa charge la durée restante d’un contrat concurrent jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve d’un engagement de 24 mois. Une manière de faciliter la bascule vers des offres françaises, tant pour les clients finaux que pour les partenaires de distribution, MSP, ESN et revendeurs.

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de remise en question de la dépendance technologique, cette initiative vise à accélérer la migration vers des solutions hébergées et développées en France. « En tant qu’acteur français de pointe en cybersécurité, notre rôle est aussi d’ouvrir la voie à une protection numérique plus souveraine. Cette offre de rachat vise à lever un frein concret au changement et à permettre aux organisations de basculer vers des solutions innovantes, performantes et ancrées en France », commente Thomas Kerjean, PDG de Mailinblack.

La proposition devrait également intéresser les 400 partenaires revendeurs de l’éditeur. Elle leur ouvre de nouvelles opportunités de conversion sur des comptes clients déjà sous contrat avec des acteurs non souverains. Lancée pour répondre au besoin croissant de protection contre le cyber-risque humain, la suite U-Cyber 360° s’appuie sur cinq briques complémentaires. Elle est conçue pour fournir à la fois des outils de prévention, de sensibilisation et de remédiation, en intégrant l’IA et l’analyse comportementale.

Basée à Marseille, Mailinblack emploie 120 collaborateurs et annonce protéger 22 000 clients, représentant plus de deux millions d’utilisateurs. L’ensemble des solutions est développé en interne et hébergé en France, dans des infrastructures certifiées conformes aux normes européennes (RGPD, NIS2, CRA).

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.