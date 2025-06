BarracudaONE : focus sur la nouvelle plateforme pour MSP et revendeurs de Barracuda

Destinée notamment aux MSP, intégrateurs et revendeurs, cette offre entend simplifier les opérations, améliorer la détection des menaces et renforcer la réactivité face aux attaques.

Une réponse à la prolifération des outils de sécurité

Selon une étude mondiale menée par Vanson Bourne pour Barracuda, 65 % des professionnels IT et sécurité estiment devoir jongler avec trop d’outils distincts. Plus de la moitié (53 %) indiquent que ces outils ne sont pas interconnectés, ce qui complique la gestion des incidents et crée des angles morts exploitables. Les conséquences sont multiples : 80 % des répondants pointent une perte de temps, 81 % évoquent des coûts accrus, 77 % jugent la détection des attaques plus difficile et 78 % peinent à y répondre efficacement. Seuls 32 % se disent pleinement confiants dans la configuration de leurs systèmes de sécurité.

C’est dans ce contexte que Barracuda introduit BarracudaONE, une plateforme unifiée et centralisée regroupant ses différentes solutions, dont Barracuda Email Protection, Cloud-to-Cloud Backup et Data Inspector. Objectif affiché : réduire la complexité opérationnelle tout en offrant une meilleure visibilité aux partenaires et utilisateurs finaux.

« Cette étude montre que les entreprises ne peuvent plus se contenter d’outils de sécurité déconnectés et cloisonnés », déclare Neal Bradbury, chief product officer chez Barracuda. « Gérer un patchwork de solutions augmente les coûts et la complexité tout en créant des angles morts que les attaquants exploitent rapidement. Les équipes de sécurité ne peuvent plus se permettre de perdre du temps à naviguer entre différents systèmes pendant que des menaces critiques passent inaperçues : la consolidation et l’intégration sont essentielles pour la résilience cyber. C’est pourquoi nous avons créé BarracudaONE : pour simplifier la sécurité, réduire les risques et aider les équipes à réagir plus vite face aux menaces ».

IA embarquée et réponse aux incidents centralisée

BarracudaONE intègre des fonctions d’intelligence artificielle conçues pour améliorer la précision de la détection, automatiser les réponses aux incidents et produire des rapports clairs sur les menaces détectées. L’éditeur met en avant des interfaces conçues pour les partenaires et les MSP, avec une gestion unifiée des modules de sécurité et des tableaux de bord simplifiés.

William Mann, CISO du Borough de West Chester, souligne l’intérêt de cette centralisation pour les services publics : « BarracudaONE nous aide à protéger les services municipaux essentiels comme la police, les pompiers, les finances et l’assainissement. La capacité de gérer plusieurs modules de sécurité depuis un seul tableau de bord centralisé est une véritable révolution. Les fonctions de réponse aux incidents de Barracuda Email Protection sont essentielles à notre mission, et avec BarracudaONE, elles sont plus accessibles, plus rapides et plus faciles à gérer. L’expérience simplifiée, avec moins de clics et des informations plus rapides, nous permet de hiérarchiser les menaces et de réagir avec la rapidité et la précision dont dépendent nos premiers intervenants, nos équipes gouvernementales et notre communauté. »

Un outil pensé pour les MSP et partenaires

La plateforme, désormais accessible sans surcoût aux partenaires utilisant certaines solutions Barracuda, vise notamment à renforcer l’efficacité des fournisseurs de services managés. Plusieurs MSP témoignent déjà d’un usage actif.

« En tant que MSP, BarracudaONE n’est pas simplement un outil de plus – c’est un véritable atout stratégique pour notre entreprise », indique Tyler Bracken, directeur des opérations réseau chez OpX Networks. « Nous l’utilisons déjà comme argument commercial pour montrer clairement à nos clients la valeur de nos services et le retour sur investissement qu’ils représentent. Si la cybersécurité peut parfois sembler difficile à vendre car compliquée et coûteuse, BarracudaONE nous aide à changer cette perception. Grâce à ses données détaillées et ses informations en temps réel, nous pouvons montrer précisément quelles menaces nous arrêtons et la protection que nous offrons. Cette transparence renforce la confiance de nos clients et nous aide à nous démarquer de la concurrence. »

Même constat chez ARO, intégrateur et MSP : « BarracudaONE regroupe toutes nos solutions Barracuda sur une seule plateforme, avec une vue centralisée, des alertes en temps réel et des rapports faciles à utiliser », explique Adam Butler, architecte principal en solutions cyber. « C’est une avancée majeure pour nos clients, et un atout encore plus important pour nous en tant que MSP qui gérons des milliers d’environnements clients. Avec BarracudaONE, nous pouvons repérer les failles plus vite, mieux gérer les alertes et créer des rapports en quelques secondes. »

Roy de Bruijn, Directeur Commercial chez Tredion, ajoute : « Avec l’arrivée de BarracudaONE, nous pouvons, en tant que MSP, mieux montrer la valeur de nos solutions de sécurité à nos clients. Nous avons un seul rapport pour tous les services Barracuda, une qualité constante dans la configuration, et nous recevons des alertes proactives faciles à suivre. Pour un MSP comme Tredion, c’est important car nous proposons ces services en mode managé. En bref, BarracudaONE apporte de la valeur à la fois pour Tredion et pour nos clients – et c’est l’essentiel. »

