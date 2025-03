Le CDRT ouvre un nouveau cycle avec Bertrand Pourcelot à sa tête

Bertrand Pourcelot succède à Laurent Silvestri, qui occupait cette fonction depuis sept ans. Cette transition vise à inscrire le Club dans une continuité active, tout en ouvrant une nouvelle phase de développement et de rayonnement dans un écosystème télécom en pleine mutation.

Un mandat sous le signe de la transformation numérique

Bertrand Pourcelot est membre du CDRT depuis 2014 et administrateur depuis 2024. Il est actuellement Directeur Général d’Enreach France et en charge des activités Service Providers pour le groupe Enreach. Son parcours inclut des fonctions de direction chez Centile Telecom Applications, avec une expertise centrée sur les communications unifiées, le cloud computing et les logiciels de télécommunication. Ingénieur formé à Mines ParisTech, il dispose également d’un DEA en sciences cognitives.

« Je suis honoré de prendre la présidence du CDRT et de poursuivre le travail de Laurent Silvestri et des fondateurs. Merci aux membres pour leur confiance. Avec humilité et détermination, je compte sur le soutien de tous pour développer le Club tout en préservant ses valeurs de bienveillance, convivialité et proximité », déclare Bertrand Pourcelot.

Le nouveau président souhaite renforcer le rôle du CDRT en tant que catalyseur de réflexion stratégique autour des enjeux actuels : convergence IT-télécoms, migration cloud, cybersécurité, interopérabilité des solutions, rôle croissant des GAFAM et intégration des usages d’IA.

Dans cette optique, le CDRT entend consolider sa fonction de Think Tank sectoriel et étendre son influence auprès d’un public élargi : opérateurs régionaux, intégrateurs, éditeurs, acteurs du cloud et des services numériques. Le club souhaite également intensifier ses relations internationales, dans le prolongement du travail déjà amorcé par son nouveau président. Un conseil d’administration remodelé accompagne cette nouvelle dynamique, avec une volonté affichée de structuration interne renforcée et de proximité accrue avec les attentes opérationnelles des membres.

Think Tank, souveraineté et cloud : les priorités du nouveau bureau

Avec 245 membres répartis sur six délégations régionales, le CDRT reste un acteur actif dans l’animation du secteur télécom. En 2024, il a organisé 18 événements, confirmant sa capacité à fédérer les dirigeants d’un secteur en recomposition. L’écosystème qu’il rassemble est composé à 40 % d’opérateurs de services numériques, reflétant la diversité des métiers représentés.

Sur le plan économique, le chiffre d’affaires du club a progressé de 10,7 % en 2024, soutenu notamment par les partenariats et une stabilité des adhésions, malgré un contexte de concentration du marché. Cette dynamique offre une base solide pour poursuivre les initiatives de développement envisagées.

