Télécoms : le CDRT engage ses membres dans une démarche RSE

Une initiative construite dans un contexte de durcissement réglementaire (CSRD, Loi REEN, décret BEGES) et d’attentes accrues de la part des clients en matière de responsabilité.

Un programme d’accompagnement pour les acteurs télécoms

Le Parcours d’Actions Collectives des Télécoms Engagés (PACTE RSE) s’adresse aux 245 adhérents du CDRT : opérateurs de services numériques, intégrateurs télécoms, équipementiers et distributeurs spécialisés. Ces structures accompagnent principalement des PME dans la gestion de leur téléphonie, de leurs accès internet, de la cybersécurité et de leurs infrastructures cloud. Le programme a été co-construit avec EKHO, cabinet de conseil spécialisé en responsabilité sociétale, pour s’adapter aux spécificités du secteur.

L’objectif est de guider les entreprises dans les premières étapes de leur transformation RSE : évaluation initiale, construction d’une matrice de double matérialité, définition d’une feuille de route. À l’issue du parcours, un certificat de réalisation est délivré, permettant de valoriser la démarche engagée. Le programme prévoit également un accompagnement vers des livrables concrets comme la rédaction d’une charte RSE ou la production d’un rapport annuel. La première promotion du programme sera lancée en avril, avec une session d’introduction incluant la signature d’une charte d’engagement et un atelier de sensibilisation.

Une approche collective pour structurer les bonnes pratiques RSE

Le CDRT insiste sur l’importance d’une approche collaborative dans un secteur fragmenté. L’objectif est de permettre à des acteurs aux profils variés — opérateurs d’infrastructure, éditeurs, intégrateurs ou distributeurs — de partager leurs pratiques et d’élaborer des réponses communes à des enjeux transversaux, tels que l’éco-conception, la gestion des fournisseurs ou la conformité réglementaire.

Le dispositif vise à fournir un cadre opérationnel adapté aux exigences actuelles, tout en renforçant la compétitivité des entreprises : « Cette méthodologie offre une évaluation précise et nuancée des impacts, risques et opportunités, facilitant ainsi la mise en œuvre de stratégies RSE efficaces », peut-on lire dans le communiqué.

En structurant un accompagnement mutualisé, le CDRT cherche également à répondre aux besoins de reconnaissance des démarches engagées, dans un marché de plus en plus sensible aux critères extra-financiers.

Un marché sous tension réglementaire

La mise en place du PACTE RSE intervient alors que les obligations en matière de durabilité s’intensifient pour les acteurs BtoB, y compris les TPE et PME via les chaînes d’approvisionnement. À travers ce programme, le CDRT souhaite anticiper ces évolutions et offrir aux entreprises membres un levier de positionnement commercial.

En intégrant ces critères dans leur stratégie, les partenaires télécoms peuvent également mieux répondre aux attentes des donneurs d’ordre, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’administrations. Le programme est pensé comme un socle permettant de construire une réponse structurée aux exigences du marché : « Un cadre structuré et collectif pour anticiper les évolutions réglementaires et renforcer la compétitivité de l’entreprise », résume le CDRT.

