Les 5 Tendances de la révolution du stockage d’entreprise

Les tendances technologiques de 2025 (cyber, multi-cloud hybride, IA, automatisation et informatique écologique) impactent significativement l’infrastructure de stockage des entreprises et des fournisseurs de services. Une coordination organisationnelle solide sera nécessaire pour exploiter ces opportunités et surmonter les défis associés.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Eric Herzog, CMO chez Infinidat, qui se prête à l’exercice

Comprendre ces tendances dans l’espace technologique vous permet de planifier à l’avance. Il existe des outils de plus en plus éprouvés pour lutter contre les cyberattaques. L’acceptation du multi-cloud hybride s’accélère. De nouvelles façons de rendre l’IA plus pertinente pour les entreprises apparaissent. L’automatisation devient plus sophistiquée – et pas seulement dans le domaine de l’IA. Et la vision plus large de la technologie « verte » pour les data centers prend une nouvelle signification qui va au-delà des connotations traditionnelles. Voici les principales tendances technologiques de 2025 :

Tendance n° 1 : Cyber, Cyber, Cyber

Le cyber continue de monter en flèche en tant que tendance technologique en 2025, s’appuyant sur sa récente montée en puissance pour les entreprises, les prestataires de services et les fournisseurs de solutions informatiques / partenaires. La prolifération des cyberattaques, telles que les ransomwares et les logiciels malveillants, contre l’infrastructure de données des entreprises a mis un coup de projecteur sur la cybersécurité.

En Europe, si une organisation a été touchée par une cyberattaque, elle est tenue de déposer un dossier juridique dans le cadre de la loi européenne sur la résilience opérationnelle numérique (Digital Operational Resilience Act, DORA). Lancé en janvier 2025, DORA est conçue pour aider les institutions financières à prévenir les cyberattaques et à s’en remettre rapidement et efficacement, ce qui signifie que les entreprises doivent révéler l’impact de la cyberattaque.

Une dimension clé de la cyber-tendance en 2025 sera la demande croissante de protection des données de nouvelle génération. Celle-ci comprend les aspects traditionnels de la protection des données, tels que la capacité à gérer des référentiels de sauvegarde et à prendre des clichés et répliquer des données, mais ce qui est nouveau dans la nouvelle génération de protection des données, c’est l’inclusion de la cyber résilience du stockage et de la restauration ultra-rapide, y compris des accords de niveau de service (SLA) garantis.

Le stockage cyber résilient redéfinit l’infrastructure de données de l’entreprise, qui doit désormais être hautement automatisée et facile à mettre en œuvre et à maintenir. En particulier, la protection des données de nouvelle génération offre une méthodologie axée sur la cybersécurité et la récupération d’abord. L’expression «récupération d’abord» signifie que le point final de la récupération doit être votre première préoccupation. Lorsqu’elle est mise en œuvre avant une cyberattaque, elle atténue l’impact de l’attaque et améliore considérablement la capacité d’une entreprise à récupérer rapidement une copie propre et connue des données. En définitive, la protection des données de nouvelle génération est la dernière ligne de défense d’une entreprise ou d’un fournisseur de services contre les ransomwares et les logiciels malveillants.

Pour que la protection des données soit très efficace pour les ensembles de données les plus critiques, elle doit être hautement intégrée et orchestrée. Les fonctions innovantes d’automatisation de la cyberprotection (ACP) réduisent la fenêtre de menace des cyberattaques.

Tendance n° 2 : l’adoption massive du multicloud hybride

Les entreprises adoptent de plus en plus une stratégie de multicloud hybride. Nous nous attendons à une adoption massive du multi-cloud hybride sur le marché des entreprises en 2025 et au-delà. Selon l’étude 2024 « State of the Cloud » de Flexera, 97 % des répondants informatiques prévoient d’adopter un système multi-cloud dans les 12 prochains mois. En outre, le marché du multi-cloud hybride serait sur le point de passer de 97,8 milliards de dollars en 2023 à 348,14 milliards de dollars en 2031, selon SkyQuest Research, avec un taux de croissance annuel composé de 17,2 % au cours de la période de prévision (2024-2031).

Les raisons pour lesquelles cette approche est si attrayante sont que les entreprises souhaitent obtenir les meilleurs services informatiques et choisir des fournisseurs pour des services et des solutions spécifiques. Tous les fournisseurs de cloud ne sont pas égaux dans des cas d’utilisation spécifiques, tout comme tous les fournisseurs ne sont pas égaux en ce qui concerne les produits et les solutions pour les centres de données. Le multi-cloud hybride offre une flexibilité maximale, et c’est l’un des principaux facteurs de sa prédominance au cours de l’année à venir. Les entreprises deviennent de plus en plus sophistiquées dans la manière d’utiliser les ressources du cloud.

Une approche hybride multi-cloud évite de s’enfermer dans un seul fournisseur de cloud et permet à l’entreprise de sélectionner des fournisseurs informatiques, y compris des fournisseurs de stockage d’entreprise, pour obtenir les meilleures solutions. Dans un environnement multi-cloud, une entreprise utilise plusieurs services de cloud public provenant de différents fournisseurs de cloud. Elle peut utiliser Microsoft Azure pour héberger ses serveurs Exchange et AWS pour ses applications web frontales. En outre, une entreprise peut utiliser cette stratégie pour réduire les coûts.

Du côté du cloud privé de l’informatique hybride, les choses changent également car de nombreuses entreprises prévoient de transférer leurs charges de travail du cloud public vers le nuage privé. Cela permet de renforcer l’informatique hybride multi-cloud. Par exemple, les cloud publics facturent des tarifs élevés pour l’énorme puissance de calcul supplémentaire nécessaire aux applications d’intelligence artificielle. Les coûts peuvent rapidement devenir incontrôlables. En exécutant davantage de charges de travail sur des clouds privés (avec un stockage d’entreprise sur site), vous maîtrisez beaucoup mieux les coûts. De plus, les entreprises des marchés réglementés constatent qu’elles doivent faire plus avec le stockage sur site pour rester en conformité avec des mesures réglementaires strictes.

Tendance n° 3 : l’IA gagne en précision

Dire que l’IA est une tendance technologique majeure n’est une surprise pour personne. Il s’agit d’une tendance pluriannuelle avec de nouveaux développements qui s’intègrent dans tous les types de technologies et de solutions, mais ce qui distingue 2025 dans l’IA pour les organisations, c’est qu’elle se prépare à être l’année où l’IA devient plus pertinente et plus utile pour les entreprises.

Cette jonction critique entre l’IA et les entreprises est ancrée dans une nouvelle architecture générative liée à l’IA appelée Retrieval-Augmented Generation (RAG). Le RAG renforce les modèles d’IA en utilisant des données pertinentes et privées extraites des bases de données vectorielles d’une entreprise. Dans le cadre de la GenAI, RAG permet aux entreprises de générer automatiquement des réponses plus précises, mieux informées et plus fiables aux requêtes des utilisateurs. Il permet aux modèles d’apprentissage de l’IA, tels qu’un grand modèle linguistique (LLM) ou un petit modèle linguistique (SLM), de référencer des informations et des connaissances qui vont au-delà des données sur lesquelles ils ont été formés. Les RAG éliminent la nécessité et le coût d’un réentraînement permanent des modèles d’IA.

Vous devez également vous assurer que vous utilisez l’IA en toute sécurité et que vous disposez de la supervision adéquate. Vous ne voulez pas exposer votre propriété intellectuelle par inadvertance, de sorte que d’autres personnes puissent y accéder alors que vous ne le souhaitez pas. Cela s’applique aux entreprises comme aux fournisseurs de services. Si votre organisation utilise certains outils d’IA accessibles au public, elle s’expose à un risque plus élevé. Les données contenues dans vos bases de données ne seront pas aussi sécurisées qu’elles doivent l’être.

Imaginez que vous ne soyez pas prudent et que vous utilisiez un modèle d’IA qui expose accidentellement les données relatives à votre nouveau logiciel dans le domaine public. Vos concurrents y auront évidemment accès. Cependant, en adoptant une architecture de déploiement de flux de travail RAG avec une sécurité intégrée dans l’infrastructure de stockage, vous pouvez éviter un tel scénario cauchemardesque dans le monde piloté par l’IA.

Tendance n° 4 : l’automatisation généralisée

L’automatisation sera plus importante que jamais en 2025. Nous assisterons tous à l’automatisation des infrastructures et des logiciels les plus anciens. Cette tendance est directement liée à la pénurie de compétences informatiques. L’IA fera également partie de cette tendance, mais cette « automatisation généralisée » dans le monde de l’informatique va bien au-delà de l’IA. L’automatisation aidera les entreprises à faire face aux changements qui se produisent dans tous les domaines, y compris la pénurie de travailleurs informatiques qualifiés, l’inflation des coûts, l’augmentation des risques, les exigences en matière de durabilité, les inefficacités et le défi croissant des menaces automatisées pour toutes les organisations.

Selon IDC, 80 % des DSI auront recours à l’automatisation d’ici à 2028. Non seulement les systèmes technologiques seront automatisés, mais les flux de travail le seront également, ce qui permettra aux entreprises de rester pertinentes et souples. En fait, l’automatisation des processus est nécessaire à la transformation numérique, et il continue d’y avoir une énorme composante de solutions technologiques automatisées nécessaires, allant du stockage à la cybersécurité en passant par l’informatique en nuage.

Les données continuent d’être une facette clé de la colonne vertébrale de l’automatisation, c’est pourquoi les entreprises recherchent de plus en plus des solutions de stockage d’entreprise automatisées. Les solutions automatisées pour le stockage d’entreprise sont conçues pour réduire la complexité de l’infrastructure de stockage, améliorer les opérations informatiques, réduire les coûts, simplifier la gestion, optimiser le placement des données, ajouter des capacités prédictives et garder une longueur d’avance sur les cyber-attaques.

Tendance n°5 : L’informatique verte devient économique

L’association de l’avantage environnemental et de l’avantage économique s’est cristallisée, formant une tendance pour 2025 qui, en termes simples, se traduit par cette réalité : être vert est économiquement avantageux. Bien que l’informatique verte ne soit pas une tendance nouvelle, le moteur de la prochaine avancée des solutions informatiques respectueuses de l’environnement est qu’elles peuvent réellement permettre à votre organisation d’économiser de l’argent.

Selon le pays où vous vous trouvez et les réglementations auxquelles vous devez vous conformer en matière de gaz à effet de serre, d’émissions de carbone, etc., vous pouvez avoir de multiples raisons de « passer au vert » dans votre data center. Selon le pays dans lequel vous vous trouvez et les réglementations auxquelles vous devez vous conformer en matière de gaz à effet de serre, d’émissions de carbone, etc., vous pouvez avoir de multiples raisons de passer au vert dans votre data center.

La consolidation de plusieurs baies en une seule plateforme de stockage permet de réduire la consommation d’énergie, ce qui est conforme à une stratégie de développement durable. Les mises à niveau du stockage permettent également d’économiser de l’énergie, ce qui se traduit aussi par des économies, compte tenu de l’augmentation des coûts de l’énergie. La consolidation permet également une meilleure utilisation de l’espace. Ces avantages considérables en termes de réduction des coûts aident également les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

