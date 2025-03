Nominations : qui sont les nouveaux visages de l’IT sur le mois de mars ?

ESN : Pierjean Ponenti rejoint AntemetA comme directeur régional

L’ESN française AntemetA, spécialisée dans les infrastructures, le cloud souverain et les services managés, annonce la nomination de Pierjean Ponenti au poste de Directeur Régional pour la zone Méditerranée. Basé à Aix-en-Provence, il pilotera les activités sur les régions PACA et Languedoc-Roussillon, avec l’objectif d’accélérer le développement des offres cloud, cybersécurité, négoce IT et intelligence artificielle, notamment via la solution propriétaire AntemetAI.

Âgé de 58 ans, Pierjean Ponenti dispose de plus de 25 ans d’expérience dans l’IT, avec des responsabilités commerciales chez IBM, SPIE-ICS et Infidis. Il dirigera une équipe de 6 personnes avec un plan de recrutement en cours.

« Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre AntemetA, une entreprise reconnue pour son expertise technologique et sa vision innovante », déclare Pierjean Ponenti.

Son rattachement à Quentin Bechelli, Directeur Commercial, s’inscrit dans une stratégie de maillage territorial pour mieux répondre aux besoins régionaux. AntemetA accompagne plus de 1000 clients en France, et mise sur une proximité accrue pour consolider sa position sur le marché méditerranéen.

Olivier Brasa promu chez Riverbed aux alliances mondiales

Riverbed Technology, éditeur spécialisé dans l’optimisation des performances applicatives et la visibilité réseau, nomme Olivier Brasa au poste de Director, Global Strategic Alliances. Il sera responsable de la relation avec les Global System Integrators (GSI) dans le monde entier, avec pour objectif d’aligner la stratégie commerciale sur les partenaires à fort potentiel.

Auparavant EMEA South Channel & Alliances Manager, Olivier Brasa avait rejoint Riverbed en 2021. Il est désormais chargé de dynamiser les alliances stratégiques pour renforcer la portée de l’entreprise sur les marchés internationaux.

« I’m excited to share that I have been promoted to the position of Director, global Strategic Alliances at Riverbed Technology, where I will be managing Global System Integrators (GSIs) worldwide! », a-t-il déclaré sur son compte LinkedIn.

Ce repositionnement s’inscrit dans une stratégie d’alignement des canaux partenaires, visant à accroître l’impact commercial à l’échelle mondiale, en capitalisant sur l’expertise des intégrateurs stratégiques.

Réseaux : Constantin von Reden et R. Mallinson vont codiriger LANCOM

Le fournisseur allemand d’équipements réseau sécurisés LANCOM Systems réorganise sa direction. Ralf Koenzen, fondateur de l’entreprise en 2002, rejoint le Conseil de Surveillance comme président et cède la codirection à Constantin von Reden et Robert Mallinson. L’un pilotera la stratégie et le portefeuille, l’autre les ventes.

Intégré au groupe Rohde & Schwarz depuis 2018, LANCOM développe des solutions WAN, LAN, WLAN et SDN pour les entreprises et le secteur public européen. Cette nouvelle organisation vise à renforcer l’ancrage de LANCOM dans le groupe, tout en poursuivant sa trajectoire d’innovation sur le marché européen.

« Constantin von Reden et Robert Mallinson continueront sur cette lancée et conduiront LANCOM vers l’avenir avec un nouvel élan », a déclaré Ralf Koenzen.

Cette double direction illustre une volonté d’allier continuité commerciale et ouverture stratégique, dans un contexte de renforcement des enjeux de souveraineté numérique sur le continent.

SaaS : Tenacy nomme un Chief Revenue Officer pour l’Europe

L’éditeur SaaS lyonnais Tenacy, positionné sur le pilotage de la cybersécurité et de la conformité, nomme Vianney Bondu au poste de Chief Revenue Officer. Il est chargé de structurer la croissance de l’entreprise, d’en assurer la rentabilité opérationnelle, et de déployer l’offre à l’échelle européenne.

Passé par Malakoff Médéric, Finamatic et Trustpair, Vianney Bondu dispose d’une solide expérience dans le développement commercial B2B. Chez Trustpair, il avait structuré les ventes européennes en tant que VP Sales.

« Le risque cyber fait partie des plus critiques dans un monde interconnecté […] Tenacy apporte une solution à la hauteur de ces enjeux », souligne Vianney Bondu.

Tenacy compte une cinquantaine de collaborateurs et revendique plus de 150 clients, dont Leroy Merlin, la RATP ou Michelin. Son objectif : accélérer à l’international en s’appuyant sur une plateforme permettant aux RSSI d’automatiser le pilotage de leur conformité et de leur sécurité.

Stockage : Fabrice Sultan nommé VP France chez Synology

Synology, fournisseur de solutions de stockage et de protection des données, annonce la nomination de Fabrice Sultan au poste de Vice-Président Sales & Marketing pour sa nouvelle Business Unit France. Cette entité vise à renforcer les équipes locales et à accélérer la croissance sur le marché hexagonal, où Synology enregistre depuis cinq ans une progression continue.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur IT, notamment chez Dell où il a dirigé les ventes Enterprise France, Fabrice Sultan pilotera la stratégie commerciale, la relation partenaires et la performance des équipes. Il interviendra également sur les segments en forte croissance comme la vidéosurveillance et la cybersécurité.

« Rejoindre Synology à un moment aussi stratégique est une opportunité incroyable », déclare-t-il. Il insiste sur le potentiel des solutions comme ActiveProtect et sur l’objectif d’« ancrer une culture axée sur la performance et la satisfaction client ».

Synology revendique une présence dans 80 % des entreprises du CAC 40 et entend désormais étendre sa couverture à de nouveaux marchés verticaux : aéronautique, audiovisuel, luxe et maritime.

Cyber : Patrick McCue prend la direction partenaires d’Armis

Armis, éditeur spécialisé en gestion des expositions aux cybermenaces (cyber exposure management), nomme Patrick McCue au poste de Senior Vice President Global Partners. Il aura pour mission de dynamiser le programme channel de l’entreprise, renforcer les revenus issus des partenaires et élargir l’impact de la plateforme Armis Centrix™.

Cette nomination s’inscrit dans un contexte de forte croissance : Armis a dépassé les 200 millions de dollars de revenus récurrents annuels, réalisé trois acquisitions en un an, et enrichi son offre avec des capacités avancées de détection des vulnérabilités.

« L’écosystème de distribution joue un rôle clé dans l’expansion de notre plateforme », a déclaré Patrick McCue. Il met en avant l’objectif d’« accompagner nos partenaires et générer des résultats tangibles et durables au bénéfice de nos clients communs ».

Le programme Armis Partner Experience (APEX), récompensé à plusieurs reprises par CRN, structure aujourd’hui l’offre channel d’Armis à destination des MSSP, intégrateurs et marketplaces.

Frédéric Brousse pilote les ventes EMEA chez Docusign

Docusign annonce la nomination de Frédéric Brousse au poste de Vice President Enterprise Sales EMEA. Il conserve en parallèle ses fonctions de Directeur Général de Docusign France, qu’il occupe depuis 2019. Il aura pour mission de piloter la stratégie commerciale sur l’ensemble de la région EMEA, la plus dynamique actuellement pour l’entreprise.

Depuis son arrivée, Frédéric Brousse a contribué à l’ouverture des bureaux espagnol et italien, et au développement du portefeuille de clients grands comptes en Europe. Il supervisera également le déploiement de la plateforme Docusign IAM, dédiée à la gestion intelligente des accords (Intelligent Agreement Management).

« Je suis ravi de poursuivre cette aventure avec Docusign […] nous avons toutes les ressources nécessaires pour accompagner nos clients dans leur transformation », déclare-t-il.

Cette nomination intervient alors que Docusign renforce ses ambitions en Europe, notamment en matière de partenariats cloud souverain et de développement sectoriel (banque, assurance, santé, etc.).

ESN : Marie Viley prend la direction de Zenika Nantes

L’ESN Zenika annonce la nomination de Marie Viley à la tête de son agence de Nantes, qu’elle a rejoint en 2017. Elle devient Directrice de site et prend la responsabilité d’une équipe de 60 collaborateurs. Cette promotion illustre la politique de mobilité interne de Zenika, qui compte huit agences en France et trois à l’international.

Marie Viley a occupé plusieurs fonctions au sein de l’entreprise, d’abord en tant que consultante RGPD puis ingénieure d’affaires et manager. Elle aura pour mission de poursuivre le développement commercial régional et de renforcer la présence de Zenika sur les projets d’accompagnement à la transformation numérique.

« Zenika m’a permis d’évoluer professionnellement en bénéficiant d’un soutien constant », déclare-t-elle. « Je suis honorée d’accéder à ce poste de direction ».

Zenika accompagne les entreprises dans le développement de solutions logicielles, l’agilité organisationnelle et la formation, en plaçant la qualité de vie au travail et l’impact social au cœur de son modèle.

Distribution : Cédric Langlasse rejoint IMS Cloud

IMS Cloud, acteur français de l’hébergement et de la cybersécurité pour les TPE-PME, nomme Cédric Langlasse au poste de Directeur des Partenariats. Il aura pour mission de structurer le réseau channel, renforcer les alliances existantes et accompagner la croissance, dans un modèle 100 % indirect.

Passé par Mailinblack, Cédric Langlasse connaît bien l’écosystème des revendeurs IT et MSP. IMS Cloud, fondée en 1988, travaille aujourd’hui avec 150 partenaires, 12 éditeurs technologiques et opère plus de 700 serveurs dédiés. Son offre comprend des solutions d’hébergement, de sauvegarde (ESET, Acronis, Microsoft 365) et de sécurité.

« IMS Cloud a su grandir tout en conservant une forte expertise technique et un modèle 100 % indirect », déclare-t-il. Il met en avant une croissance actuelle de 30 %, portée par la demande en solutions cloud et cybersécurité.

IMS est aussi membre actif du groupement Eurabis, auprès duquel elle anime des webinaires et ateliers. L’un des objectifs sera d’accompagner cette communauté dans sa transition vers le modèle MSP.

