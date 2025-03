Agenda : un TECHx dédié au Cloud et à l’infrastructure aura lieu le 1er avril à Paris

L’événement, organisé au Business Cloud Center à Paris, s’articulera autour d’ateliers et d’une session plénière. Les ateliers techniques et projets permettront aux participants d’explorer les enjeux liés aux infrastructures cloud et de découvrir des solutions adaptées aux besoins actuels des entreprises. En complément, la plénière réunira des experts du secteur qui partageront leur analyse sur l’évolution du marché et les nouvelles stratégies à adopter.

Sécurité, coûts, résilience : priorités des entreprises face au cloud

L’événement bénéficie du soutien de marques technologiques majeures, avec la participation de DELL, GOOGLE, HPE, IBM, MICROSOFT Cloud, NETAPP et NVIDIA. Ces acteurs viendront présenter leurs dernières avancées et partager leur expertise sur des thématiques centrales comme l’optimisation des performances des infrastructures, la résilience des environnements IT et la cybersécurité dans le cloud. À leurs côtés, d’autres marques technologiques comme ASUS BUSINESS, INTEL, LENOVO, QUALCOMM, RSA, SAMSUNG, SONICWALL, VERTIV et WINDOWS 11 seront également présentes, renforçant ainsi la diversité des solutions proposées aux professionnels IT.

Depuis son lancement, le programme TECHx s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour l’écosystème IT. Après les éditions organisées à Paris, Lyon et Nantes, TD SYNNEX poursuit le déploiement de son concept en région. Rennes accueillera une édition dédiée à l’intelligence artificielle le 23 avril, tandis que Lille sera le théâtre d’un nouvel événement Cloud & Infra en juin.

Avec ces nouvelles étapes, TD SYNNEX entend confirmer son engagement à accompagner les acteurs du secteur IT en leur offrant un espace d’échange et d’expertise. Pour les intégrateurs, revendeurs et MSP, ces événements représentent une opportunité précieuse pour approfondir leurs connaissances sur les innovations du marché, rencontrer les principaux fournisseurs technologiques et adapter leurs offres aux évolutions de la demande.



