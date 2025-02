Cyber Show Paris : quel bilan pour l’édition 2025 ?

Après une première édition en 2024, le salon Cyber Show Paris, dédié à la cybersécurité des entreprises et collectivités organisé à Paris, a réuni plus de 4000 professionnels lors de 2 journées de conférences, ateliers et échanges, avec plus de 200 intervenants et 120 exposants.

Son Directeur et co-fondateur, David Berenfus a déjà confirmé la tenue de l’édition 2026, qui aura lieu les 28 et 29 janvier 2026, toujours à l’espace Champerret de Paris. Il dresse également un premier bilan du salon.

Le visitorat du salon en 2025 ?

« Le visitorat du salon est de plus en plus large, avec des participants issus du secteur santé, de la finance et bien sûr beaucoup de PME, de nombreuses et ETI. Avec également une présence plus forte cette année du secteur public, des collectivités, que beaucoup d’exposants ont ressenti. Pour cette deuxième édition du salon, nous avons d’ailleurs organisé un déjeuner « Business » qui a réuni une centaine de décideurs le premier jour, sur le site du salon. »

Sur ses têtes d’affiches ?

« Le Cyber Show Paris 2025 a également été le théâtre de nombreux échanges, avec un panel d’intervenants de renom, tels que le Général Christophe Husson, Chef du commandement du ministère de l’intérieur dans le cyberespace, Guillaume Poupard, Directeur Général adjoint de Docapost, le Général Patrick Perrot, Coordonnateur pour l’intelligence artificielle et Conseiller IA du Comcyber du ministère de l’intérieur, Carole Sénéchal, Directrice Stratégie Cybersécurité Microsoft Global, Béatrice Bérard, OSSI des Hospices Civils de Lyon ou encore Jérôme Notin, DG de Cybermalveillance.gouv.fr. »

Quelle place sur Cyber Show pour le Channel ?

« C’est une tendance que nous souhaitons développer. Pour la première fois, nous avons intégré cette année plusieurs partenaires IT, revendeurs et intégrateurs, parmi les exposants de Cyber Show Paris. C’était important pour nous car ce sont eux qui s’adressent directement aux PME, ETI et aux collectivités. Microsoft, notamment, a encouragé son écosystème de partenaires à venir exposer sur le salon. C’est un énorme projet pour nous, nous sommes convaincus que le Channel à toute sa place sur Cyber Show Paris : Une petite place aujourd’hui, comme vous l’avez vu ; une beaucoup plus grosse place demain, certainement !

