Stockage flash, IA, cyber-résilience : Pure Storage ajuste son programme partenaires

Pure Storage ajuste sa stratégie de partenariat avec les revendeurs et intégrateurs en repensant son programme partenaires. L’objectif annoncé : augmenter la rentabilité des partenaires et les aider à accompagner les entreprises dans leur transition vers des solutions de stockage entièrement flash, adaptées aux nouveaux enjeux du cloud hybride, de l’IA et de la cybersécurité.

Pure Storage mise sur un programme plus incitatif et structuré. La transition des disques durs vers des technologies 100 % flash représente une opportunité croissante pour le marché, et le programme actualisé vise à renforcer le rôle des partenaires dans cette transition.

Stockage flash et cloud hybride : Pure Storage mise sur ses partenaires

Le nouveau programme met l’accent sur une approche orientée solutions, permettant aux partenaires d’adresser plusieurs cas d’usage stratégiques :

Cloud hybride : optimisation des coûts, mobilité des données et résilience des infrastructures

: optimisation des coûts, mobilité des données et résilience des infrastructures IA et data management : unification des données pour accélérer l’entraînement et l’inférence des modèles

: unification des données pour accélérer l’entraînement et l’inférence des modèles Applications modernes : automatisation et protection des données dans des environnements hybrides

: automatisation et protection des données dans des environnements hybrides Cyber-résilience : solutions pour sécuriser les données avant, pendant et après une cyberattaque

Selon Amy Fowler, Directeur Général, Commercial chez Pure Storage : « Pure Storage s’engage pleinement à favoriser la réussite de ses partenaires et nous sommes ravis d’offrir une expérience de programme réimaginée qui positionne les partenaires pour une croissance exponentielle. Les partenaires reconnaissent la valeur inégalée de la plateforme Pure Storage pour résoudre les cas d’utilisation de stockage de données les plus difficiles des clients et guider leur impératif de construire et d’exploiter de manière responsable pour un avenir durable. »

Nouveaux outils et incentives : ce que Pure Storage change pour ses partenaires revendeurs

Le programme mis à jour intègre plusieurs nouveaux outils et formations destinés à renforcer l’expertise des partenaires et leur permettre de mieux accompagner leurs clients. Parmi les évolutions présenté par Pure Storage :

Formation axée sur les solutions : contenus à la demande et camps d’entraînement techniques en présentiel

: contenus à la demande et camps d’entraînement techniques en présentiel Pure Partner Intelligence : analyses en temps réel pour identifier des opportunités de croissance

: analyses en temps réel pour identifier des opportunités de croissance Pure Realize : propositions de cas d’usage et outils de pricing avancés

Digital Partner Master Services Agreement (DPMSA) : automatisation des processus de devis et de commande via la plateforme Pure1

En complément, de nouvelles incitations financières sont mises en place pour accélérer l’adoption des solutions Pure Storage, en particulier pour les projets de remplacement de stockage sur disque. L’évolution du programme vise à renforcer l’autonomie des partenaires et à leur offrir un cadre plus structuré pour optimiser leur rentabilité. Des améliorations sont également prévues sur le portail partenaires et sur les outils de configuration et de tarification, avec un nouvel outil CPQ (Configure Price Quote) destiné à simplifier la vente et le déploiement des solutions.

Pour Kapil Bansal, vice-président senior, gestion des partenaires et solutions chez SHI International :

« Pure s’est vraiment penché sur la question et a réorganisé son programme de partenariat avec les revendeurs en améliorant les outils et les processus uniques dont nous avons besoin pour offrir une valeur ajoutée à nos clients. Ces améliorations du programme permettront de répondre plus efficacement à l’énorme demande des clients sur le marché du stockage, qu’il s’agisse d’une plateforme plus pertinente ou d’une activation au niveau de la solution, d’incitations plus intelligentes et mieux alignées ou d’intelligence dans l’identification des opportunités de croissance. »

