Comment HP adapte ses gammes PC à l’ère de l’IA

Pour accompagner cette bascule, le constructeur adapte plusieurs de ses gammes (EliteBook, OmniBook, ZBook) à ces nouveaux usages, avec l’ambition de répondre aux attentes croissantes en matière de personnalisation, de sécurité et d’efficacité dans les environnements de travail hybrides.

Des usages IA en forte progression mais encore inégalement maîtrisés

Selon le HP Work Relationship Index 2024, l’usage quotidien de l’IA en entreprise est passé de 38 % à 66 % en un an au niveau mondial (de 33 % à 53 % en France). Les bénéfices perçus sont multiples : 73 % des utilisateurs estiment qu’elle facilite leur travail, 68 % qu’elle renforce leur motivation, et 60 % qu’elle contribue à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Mais cette adoption rapide révèle aussi certaines limites. « Intégrée dans divers processus métiers, l’IA modifie les méthodes de travail, les dynamiques managériales et l’organisation des entreprises. Pour les collaborateurs, l’IA est perçue comme un levier d’efficacité, de motivation et d’épanouissement professionnel puisqu’elle automatise des tâches fastidieuses et répétitives. Cependant, le WRI montre que 2 employés sur 5 ne savent pas comment utiliser l’IA au travail et estiment également ne pas disposer des équipements adaptés pour exploiter son potentiel », souligne Cédric Coutat, Président de HP France.

Le recours à des outils IA personnels non validés par l’IT – phénomène souvent qualifié de « Bring Your Own AI » – alimente par ailleurs les inquiétudes liées à la protection des données, à la conformité et à la cybersécurité. D’où l’enjeu, pour les entreprises, de fournir des équipements capables d’exécuter ces fonctions de manière fiable et sécurisée.

Vers une généralisation des PC IA d’ici 2028

Les prévisions de livraisons témoignent d’une transformation en cours. En 2023, les PC IA représentaient à peine 5,5 % des livraisons commerciales mondiales. Ce chiffre pourrait grimper à 93 % d’ici 2028*, porté notamment par le passage à Windows 11 et la généralisation des processeurs dotés d’un NPU (Neural Processing Unit).

Pour HP, ces PC ne se contentent pas d’augmenter la puissance de traitement : ils redéfinissent la façon de travailler. « Les PC IA représentent bien plus qu’un simple saut technologique : ils incarnent un tournant dans la manière dont nous travaillerons dans le futur. Mais surtout, ils répondent à un besoin de personnalisation exprimé massivement par les collaborateurs : ils souhaitent des expériences de travail sur mesure, adaptées à leurs usages, préférences et rythmes. Grâce à la diversité des applications embarquées et à leur capacité à s’adapter aux comportements de l’utilisateur, les PC IA participent activement à cette personnalisation », observe Cédric Coutat.

Le constructeur insiste également sur la capacité de ces machines à alléger les tâches répétitives, à fluidifier les réunions hybrides, à améliorer la gestion IT, ou encore à renforcer la sécurité grâce à une analyse locale des comportements.

NPU, Windows 11 : les moteurs de l’adoption des PC IA

HP déploie ses PC IA dans plusieurs de ses gammes : EliteBook, OmniBook, et ZBook. Le ZBook Ultra 14 G1a, par exemple, s’appuie sur un processeur AMD Ryzen™ AI associé à une optimisation logicielle ciblant les besoins des développeurs, ingénieurs, data scientists et créateurs de contenu.

Les modèles EliteBook Ultra, EliteBook X, OmniBook X Flip 14 et OmniBook 7 proposent des configurations équipées des dernières puces Intel® Core™ Ultra, AMD Ryzen™ AI ou Qualcomm™, avec des NPU allant jusqu’à 55 TOPS. Ces performances permettent une exécution fluide et sécurisée des tâches IA directement sur l’appareil, sans transfert dans le cloud. Au-delà du matériel, HP intègre plusieurs solutions logicielles IA pour enrichir l’expérience utilisateur :

HP AI Companion , assistant personnel fonctionnant hors ligne pour la génération de contenu, la traduction ou le résumé de textes ;

HP Presence , plateforme de collaboration avec cadrage intelligent, suppression du bruit et analyse de sentiment ;

Poly Studio et HP Meeting Room Solutions , pour les environnements de réunions hybrides ;

HP Wolf Security , qui intègre l’IA pour la détection proactive des menaces sur les endpoints ;

HP Smart Sense, qui ajuste automatiquement les performances en fonction de l’usage observé.

Avec cette stratégie centrée sur l’intégration IA locale, HP souhaite structurer un segment appelé à représenter l’essentiel des équipements professionnels dans les prochaines années.

