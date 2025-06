L’intégrateur Videlio mise sur l’éducation et le secteur public avec l’acquisition d’Octalino

Le groupe Videlio, spécialisé dans l’intégration de solutions audiovisuelles, annonce le rachat d’Octalino, une société francilienne positionnée sur les marchés de l’éducation et des organismes publics. Avec cette opération, Videlio consolide son maillage territorial et son expertise dans deux secteurs confrontés à des enjeux croissants de transformation numérique et de proximité opérationnelle.

En reprenant Octalino, Videlio cible deux segments soumis à une forte pression en matière de modernisation des infrastructures : les établissements scolaires, de plus en plus équipés en outils interactifs, et les collectivités territoriales, soumises à des exigences accrues de réactivité et de fiabilité. L’intégration d’Octalino permet au groupe d’ancrer davantage son activité dans ces environnements, en s’appuyant sur des compétences reconnues localement.

Octalino : 17 ans d’ancrage dans l’audiovisuel éducatif

Créée par Guillaume Hunout, Octalino intervient depuis plus de dix ans auprès des universités, écoles, mairies et autres structures publiques, avec une approche centrée sur la robustesse des installations et leur simplicité d’usage. L’entreprise opère sur l’ensemble du territoire national avec une équipe à taille humaine et une organisation orientée client.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre volonté de proposer des solutions toujours plus adaptées aux besoins concrets du terrain, que ce soit dans une salle de classe, une mairie ou un amphithéâtre. L’expertise d’Octalino dans les environnements éducatifs et publics est un atout stratégique majeur pour Videlio », souligne Xavier Renaud, Président de Videlio.

Le modèle d’Octalino, fondé sur la proximité et la réactivité, ne sera pas bouleversé. Guillaume Hunout reste à la tête de l’entreprise, avec pour mission de continuer à développer les relations construites avec les acteurs institutionnels. L’objectif affiché est d’enrichir l’offre du groupe Videlio tout en préservant l’autonomie opérationnelle d’Octalino.

« Rejoindre Videlio est une formidable opportunité de continuer à grandir tout en restant fidèles à nos valeurs. Nous conservons notre organisation, notre autonomie opérationnelle et surtout notre capacité à écouter, à comprendre et à répondre vite aux attentes de nos clients. C’est ce qui fait la différence, et c’est ce que nous allons renforcer avec le soutien du groupe », précise Guillaume Hunout.

Videlio poursuit son développement sur les marchés audiovisuels

Cette logique d’intégration souple permet à Videlio de capitaliser sur les savoir-faire d’une structure déjà bien implantée dans le tissu éducatif et public, sans en altérer les fondamentaux. En parallèle, la complémentarité entre les deux entreprises pourrait faciliter l’élargissement du portefeuille de solutions, notamment dans les appels d’offres publics.

Avec plus de 1 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 368 millions d’euros en 2024, Videlio continue de structurer son développement autour des grands usages audiovisuels : environnements de travail, éducation, divertissement, médias et croisières. Présente en France comme à l’international, l’entreprise se positionne sur la conception, l’intégration et la maintenance de systèmes audiovisuels complexes.

L’acquisition d’Octalino s’inscrit dans cette stratégie de croissance ciblée par secteurs. À l’heure où les projets audiovisuels sont de plus en plus imbriqués dans les politiques numériques des collectivités et des établissements d’enseignement, la capacité à proposer des solutions stables, durables et facilement déployables devient un critère central.

