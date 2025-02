Zyxel restructure son programme partenaire : objectif cloud et services managés

Zyxel Networks annonce une refonte de son programme partenaire, mettant l’accent sur sa plateforme de gestion cloud Nebula. Cette initiative vise à accompagner les intégrateurs, revendeurs et MSP dans le développement de leur offre de services managés et à les soutenir dans leur transition vers des solutions réseaux cloud.

Le nouveau programme repose sur l’écosystème Nebula, une plateforme permettant la gestion centralisée des équipements réseau à distance. « Ce nouveau programme partenaire reflète l’engagement de Zyxel Networks à favoriser le développement des réseaux cloud et à accompagner la croissance de chacun de nos partenaires. », explique Florian Collet, Country Manager Zyxel France.

Une transition progressive et de nouvelles options pour les MSP

Pour inciter ses partenaires à adopter une approche plus tournée vers le cloud, Zyxel Networks met en place un système de remises sur une grande partie du catalogue Nebula, en fonction du volume d’équipements gérés. Les partenaires augmentant leur base installée verront leur rentabilité progresser, à travers la vente de points d’accès WiFi, de pare-feux et de switchs, comme le précise Florian Collet.

« En développant le nombre de leurs clients dans l’écosystème Nebula, les partenaires pourront aussi augmenter leurs ventes de points d’accès WiFi, de firewalls et de switchs Zyxel »

Tous les partenaires existants seront automatiquement intégrés dans ce programme, avec une période d’adaptation de 12 mois pour se conformer aux nouveaux critères. Par ailleurs, Zyxel Networks conserve ses accréditations spécifiques pour les MSP, ainsi que pour les secteurs de l’éducation et de l’hôtellerie. Un nouvel outil, le EliteTech Program, sera lancé pour accompagner les techniciens des partenaires avec des ressources techniques et un support dédié.

De nouveaux statuts et une évolution des niveaux de partenariat

Pour répondre aux besoins des MSP et des entreprises en forte expansion, une option « Pay-As-You-Go » (PAYG) est introduite, permettant une facturation flexible en fonction du nombre d’équipements activés chaque mois. Cette solution, testée auprès de plusieurs partenaires en 2024, cible notamment les projets temporaires comme les événements ou les chantiers.

« Cette option PAYG a été développée en réponse aux retours des partenaires. Elle cible ceux dont la clientèle est en forte expansion ou qui gèrent des projets ponctuels. »

Avec cette refonte, Zyxel Networks revoit également son système de statuts partenaires. Les anciens niveaux Ally, Silver et Gold seront remplacés par les catégories Registered, Ally et Prime. Les partenaires ayant déjà plus de 650 dispositifs Nebula installés seront directement intégrés dans les statuts les plus élevés et bénéficieront d’un accès privilégié aux licences multi-tenant et aux outils avancés de gestion cloud.

