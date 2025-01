« Détecter, protéger, redémarrer » : ou l’enjeu des données sensibles. Entretien avec Gaëlle Brunet (Rubrik)

Les entreprises font face à une explosion des données et à des menaces cyber de plus en plus sophistiquées. Un contexte qui place des acteurs tels que Rubrik au cœur des au cœur des stratégies de protection et de gestion des données.

Gaëlle Brunet, Channel Manager de Rubrik pour l’Europe du Sud depuis 7 ans, partage pour ChannelBiz.fr son expertise, sa vision du marché, et la stratégies partenaires de l’entreprise.

Quels sont les principaux enjeux IT auxquels répond Rubrik ?

Rubrik se concentre sur trois enjeux majeurs : la data protection, la cyber résilience et la data observability. Historiquement, nous sommes connus pour nos solutions de sauvegarde et de restauration des données. Mais aujourd’hui, l’enjeu dépasse la simple protection : il s’agit de garantir la résilience face aux cyberattaques, notamment les ransomwares. 93 % des attaques ciblent les sauvegardes, et dans 70 % des cas, les hackers parviennent à les compromettre. C’est là que nous intervenons en proposant des solutions capables de détecter rapidement les menaces, de protéger les données critiques et de permettre un redémarrage rapide des activités.

Nous avons également enrichi notre portefeuille avec des outils d’observabilité des données, comme Rubrik Security Cloud, qui permettent d’identifier les données sensibles et d’assurer leur conformité. Cette combinaison de protection, de résilience et d’observabilité répond aux besoins des grandes entreprises, mais aussi des ETI et SMB, en particulier via nos partenaires MSP.

Quelles sont les solutions que vous proposez ?

Nous avons structuré notre offre autour de notre plateforme Rubrik Security Cloud, qui permet une gestion complète des données, qu’elles soient on-premise, dans le cloud ou en SaaS. Par exemple, nos solutions permettent de détecter les ransomwares, de localiser rapidement les données compromises, et de les mettre en quarantaine. Cela garantit un redémarrage rapide des systèmes sans risque de réinfection.

Nous avons aussi renforcé nos capacités d’analyse avec des outils de data observability. Ceux-ci permettent non seulement d’identifier les données sensibles, mais aussi de calculer des économies de coûts grâce à des initiatives FinOps, particulièrement utiles dans les environnements cloud. Enfin, pour accompagner nos partenaires, nous offrons un programme de certifications gratuit et accessible via notre portail ou nos distributeurs. Cela permet à nos partenaires de monter en compétence et de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Justement, comment s’organise votre réseau de partenaires Rubrik en France ?

Notre stratégie repose sur une approche qualitative. En 2024, nous avons travaillé avec 25 partenaires : 10 sont directement gérés par notre équipe Channel, et 15 via nos deux distributeurs, Exclusive Networks et Arrow. Exclusive Networks est un partenaire historique, spécialisé dans la cybersécurité, tandis qu’Arrow, que nous avons ouvert en 2024, nous aidedavantage à adresser des acteurs du cloud et à développer des alliances technologiques, notamment avec Dell, HPE et Cisco.

Nous avons structuré notre programme partenaire en trois niveaux pour valoriser l’expertise et accompagner les partenaires sur des cas d’usage variés comme le cloud, les données non structurées ou le SaaS. Cette approche ciblée nous permet de construire des relations solides avec nos partenaires et de maximiser leur impact sur le marché.

Que recherchent vos partenaires, lorsqu’ils travaillent avec vous ?

Notre valeur ajoutée réside dans notre capacité à traiter rapidement les cyberattaques. Par exemple, en cas de ransomware, nos solutions identifient l’origine de l’attaque, analysent les données compromises et mettent en quarantaine les éléments infectés. Cela permet aux entreprises de redémarrer leurs activités en quelques heures, là où d’autres solutions prennent des jours, voire des semaines.

Nous avons également développé des outils cloud-native qui permettent de protéger les données sur AWS, Azure ou Google Cloud, tout en réduisant les coûts grâce à des initiatives FinOps. Enfin, notre approche holistique, qui intègre protection, résilience et observabilité dans une seule plateforme, est unique sur le marché. C’est d’ailleurs cette vision qui nous a permis d’être reconnus comme leader par Gartner et comme solution visionnaire par IDC. Nous continuerons à investir pour maintenir cette avance technologique et pour accompagner nos partenaires dans leur montée en compétences.

Quelles sont les ambitions et perspectives de Rubrik pour 2025 ?

Nous avons trois priorités principales. La première est le développement du secteur public. Nous investissons dans notre structure commerciale pour mieux répondre aux besoins des hôpitaux, des administrations et des collectivités locales. C’est un marché stratégique, notamment avec les enjeux de conformité comme NIS2, DORA ou la réglementation CARE dans le secteur hospitalier.

La deuxième priorité est la création d’une BU dédiée aux services managés (MSP), qui sera opérationnelle dès février 2025. Cette unité se concentrera sur l’accompagnement des MSP, en leur offrant des solutions adaptées à leurs modèles, que ce soit pour la data protection, la cyber résilience ou l’observabilité.

Enfin, nous lançons un Tour de France pour aller à la rencontre de nos partenaires en région. Ce sera l’occasion de renforcer notre relation avec eux, de les former sur les nouveaux cas d’usage et de valoriser leurs initiatives, avec le soutien de nos distributeurs. Ce format nous permet également de reconnaître les efforts de nos partenaires, notamment à travers des programmes de fidélité et des challenges commerciaux.

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

