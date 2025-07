Bitdefender : ce qui change pour les revendeurs et MSP partenaires de l’éditeur

Bitdefender introduit un niveau Platinum au sein de son programme, destiné à récompenser ses partenaires les plus performants. Ce statut donne droit à un accompagnement renforcé : support dédié, accès prioritaire aux ressources et possibilités accrues de co-développement commercial. Il s’agit de renforcer leur position sur un marché de la cybersécurité en constante évolution.

Un niveau Platinum pour les partenaires Bitdefender les plus engagés

L’éditeur revendique une couverture complète des besoins en sécurité des entreprises, avec des solutions couvrant la protection des postes de travail (XDR), la sécurité cloud native, les services de détection et réponse managés (MDR), ainsi que sa dernière innovation, GravityZone PHASR (Proactive Hardening and Attack Surface Reduction), qui adapte dynamiquement le durcissement des terminaux à chaque utilisateur.

Le programme Partner Advantage Network repose sur une structure multi-niveaux, différenciée entre revendeurs et MSP, avec des récompenses croissantes en fonction de l’engagement et de la spécialisation produit ou service. « Bitdefender propose une large gamme de solutions de cybersécurité avancées couvrant les domaines les plus critiques et les plus demandés, tels que la protection des terminaux, la sécurité cloud, la détection et réponse managée (MDR), et la réduction de la surface d’attaque », souligne David Andrade, président de StoredTech. « Ce qui distingue Bitdefender, ce n’est pas seulement sa technologie de pointe et ses innovations, mais aussi le niveau élevé de support qui renforce notre capacité à établir et entretenir des relations durables avec nos clients. »

Bitdefender élargit l’accès à ses solutions NFR et MDR

Pour les revendeurs, Bitdefender annonce une simplification du processus d’enregistrement des opportunités commerciales. Les partenaires ne sont plus tenus de détailler les configurations produits au moment de l’enregistrement, et peuvent ajuster les éléments de leur offre sans devoir repasser par une validation. Objectif : réduire la friction administrative et accélérer les cycles de vente.

Parallèlement, le programme NFR (Not For Resale) est étendu. Les MSP bénéficient désormais d’un accès direct aux solutions MDR, et l’ensemble des partenaires peuvent exploiter les technologies XDR et autres offres de cybersécurité à des fins de démonstration ou d’usage interne. L’attribution de ces ressources est désormais alignée sur le niveau de partenariat, pour garantir une distribution équitable et cohérente avec l’implication commerciale des partenaires.

« Bitdefender continue d’investir dans la création de valeur à long terme pour ses partenaires revendeurs et MSPs en leur offrant une voie de croissance plus simple et plus rentable »

L’éditeur met également en avant des outils marketing et commerciaux accessibles via un portail centralisé : supports de vente, formations produits, modules de génération de leads et visibilité sur les offres disponibles. L’objectif est de faciliter le développement d’un discours différenciateur sur un marché de plus en plus compétitif.

« Bitdefender continue d’investir dans la création de valeur à long terme pour ses partenaires revendeurs et MSPs en leur offrant une voie de croissance plus simple et plus rentable », explique Andrei Florescu, président et directeur général du Bitdefender Business Solutions Group. « Les améliorations de notre programme reflètent la voix de notre communauté de partenaires et réaffirment notre engagement à reconnaître l’excellence, simplifier l’engagement et accélérer le succès à travers le Channel mondial. »

