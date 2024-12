Environnements virtualisés : le partenariat de Rubrik et Red Hat doit simplifier la modernisation des VM

Le partenariat entre Rubrik et Red Hat permettra à la plateforme Rubrik Security Cloud de prendre en charge Red Hat OpenShift Virtualization. Objectif : offrir aux entreprises des outils pour protéger leurs données, accélérer la récupération après incident et améliorer la fiabilité de leurs infrastructures.

Rubrik, spécialiste de la sécurité des données Zero Trust, s’associe à Red Hat pour intégrer la plateforme Rubrik Security Cloud à Red Hat OpenShift Virtualization. Une collaboration qui aura pour ambition de simplifier la modernisation des machines virtuelles (VM) et des applications, tout en améliorant leur protection, comme l’explique Arvind Nithrakashyap, Chief Technology Officer de Rubrik :

« Notre collaboration avec Red Hat témoigne de notre engagement à soutenir les environnements virtualisés de nos clients et à protéger leurs VM contre les cyberattaques. Avec des capacités de sécurisation proactive des données, de résilience face aux cyberattaques et de continuité des opérations, la plateforme Rubrik Security Cloud est parfaitement adaptée aux organisations utilisant des VM et applications sur la plateforme Red Hat OpenShift. »

En s’appuyant sur OpenShift Virtualization, les utilisateurs bénéficient d’une gestion simplifiée des VM et des charges de travail en conteneurs. La centralisation des workflows et l’automatisation de la protection des données garantissent une gestion unifiée et cohérente, que ce soit pour les datacenters, les clouds ou les applications SaaS.

Répondre aux menaces croissantes avec des solutions robustes

Le rapport State of Data Security de Rubrik Zero Labs révèle que 96 % des cyberattaques tentent de compromettre les sauvegardes, avec un taux de réussite partielle dans 74 % des cas. Ces chiffres soulignent la nécessité de renforcer la cyber-résilience, comme le relève Mike Barrett, vice-président chez Red Hat :

« OpenShift Virtualization simplifie la modernisation des infrastructures, permettant aux organisations de construire et de déployer des applications à grande échelle plus facilement. Nous sommes heureux de collaborer avec Rubrik pour offrir aux clients d’OpenShift Virtualization les services de sauvegarde et de résilience de Rubrik. »

Grâce à des fonctionnalités telles que le kit de migration intégré et Red Hat Ansible Automation, la migration des VM à grande échelle est facilitée. Cela permet une transition fluide vers des infrastructures modernes, tout en sécurisant les environnements critiques contre les cybermenaces.

La disponibilité de l’intégration entre Rubrik Security Cloud et Red Hat OpenShift Virtualization est prévue pour début 2025. Cette offre ciblera les entreprises souhaitant moderniser leur infrastructure IT tout en garantissant une protection optimale de leurs données.

Source : “State of Data Security: Measuring Your Data’s Risk

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.