Rubrik consolide son service de cyber-résilience dédié aux MSP.

Rubrik, l’entreprise spécialisée dans la sécurité des données Zero Trust, annonce le lancement de son service Rubrik Accelerated MSP Partner (RAMP). Grâce à cette nouvelle solution en mode SaaS, Rubrik souhaite mettre à la disposition des MSP sa plateforme de sécurité des données Zero Trust, offrant ainsi une protection des données encore plus robuste, une cyber-récupération fiable et des services MSP simplifiés. RAMP entend ainsi dynamiser l’activité MSP de Rubrik en ciblant à la fois les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire.

Ce service RAMP, Rubrik l’a pensé autour de 4 piliers :

Simplification opérationnelle : En mettant à disposition une plateforme multi-locataire, Rubrik veut permettre aux MSP d’offrir des services entièrement gérés ou co-gérés. Ceci offre une visibilité en temps réel sur l’état des données de leurs clients, tout en permettant la gestion de niveaux de service uniques à travers des plans de service MSP personnalisables. Offrir des services différenciés sur le marché : Rubrik autorise les MSP à proposer une plateforme répondant aux exigences les plus rigoureuses en matière de sécurité et de conformité. Cela renforce la cyber-résilience de leurs offres, les distinguant ainsi sur le marché. Optimisation du retour sur investissement : Les MSP peuvent intégrer Rubrik de manière rapide et efficace, accélérant ainsi la croissance de leur entreprise et améliorant leur ROI. Souplesse et simplicité : Rubrik assure la protection des données sur site, dans le cloud, ainsi que des services SaaS. De plus, cette solution réduit les dépenses initiales, offrant une solution agile et évolutive pour les clients. Le modèle de tarification opérationnel garantit flexibilité, prévisibilité, maîtrise des coûts et extensibilité.

À propos de Rubrik

Rubrik a pris l’engagement de sécuriser les données à l’échelle mondiale en adoptant une approche de sécurité des données Zero Trust. Cette démarche vise à accompagner les entreprises dans leur quête de résilience face aux cyberattaques, aux menaces internes malveillantes et aux perturbations opérationnelles. Grâce à sa solution Rubrik Security Cloud, alimentée par l’apprentissage automatique, l’entreprise garantit la protection des données à travers les applications d’entreprise, les environnements cloud et les services SaaS. Ainsi, Rubrik permet aux organisations de maintenir l’intégrité de leurs données, de garantir une disponibilité inébranlable même en des circonstances adverses, de surveiller de manière constante les risques et les menaces liés aux données, et de restaurer leur activité en cas d’attaque contre leur infrastructure.

Plus d’informations sur le site www.rubrik.com/fr.