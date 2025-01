Un entrepreneur français derrière la réussite de JAPANNEXT

2025 : JAPANNEXT, représentée en France par Hugo Lemarchand, accélère son développement sur les terres natales de son fondateur, Samuel Becker. L’occasion pour ChannelBiz.fr de revenir sur le parcours atypique de ce français parti très jeune au japon et devenu au fil des années entrepreneur renommé.

Chapitre 1 : Un Français au pays du Soleil-Levant

L’histoire de Samuel Becker débute bien avant la création de JAPANNEXT. Au moment où, adolescent, il découvre pour la première fois le Japon. Issu d’une famille passionnée de voyages, il se rend au pays du Soleil-Levant à l’âge de 15 ans. Ce premier contact avec la culture japonaise, marqué par des randonnées dans des paysages spectaculaires et une fascination pour les traditions locales, le convainc : un jour, il reviendra s’y installer.

De retour en France, Samuel décide de suivre des études de japonais. Sa détermination à mieux comprendre cette culture le pousse à participer à un concours de l’État japonais, qu’il remporte. Grâce à cette victoire, il bénéficie d’une bourse qui lui permet de poursuivre ses études au Japon pendant un ou deux ans. Ce séjour marque un tournant décisif : il s’imprègne des codes et des valeurs locales, et surtout, il choisit de rester.

Chapitre 2 : JAPANNEXT, l’improbable pari

Samuel commence sa carrière professionnelle dans l’import-export, un secteur en pleine effervescence. Rapidement, il se spécialise dans les produits électroniques, un domaine où l’innovation et l’exigence sont au cœur des préoccupations. C’est dans ce contexte qu’il affine son regard critique sur les produits du marché et se familiarise avec les attentes des consommateurs japonais, réputés pour leur quête de perfection.

Quelques années plus tard, une frustration personnelle va tout changer. À la recherche d’un moniteur pour un usage professionnel et personnel, Samuel ne parvient pas à trouver un produit qui correspond à ses critères en matière de qualité, de design et de prix. Ce constat lui donne une idée audacieuse : pourquoi ne pas créer lui-même la marque qui répondrait à ces besoins ? C’est ainsi que JAPANNEXT voit le jour en 2016, à Tokyo.

Chapitre 3 : un outsider dans un marché ultra-compétitif

Réussir dans un secteur aussi compétitif que les technologies au Japon est rare, encore plus pour un entrepreneur étranger. Samuel Becker rejoint ainsi un cercle restreint d’expatriés qui ont su comprendre et répondre aux attentes du marché japonais.

Sous sa direction, JAPANNEXT s’impose comme une marque de confiance, connue pour la fiabilité de ses produits et son engagement envers la satisfaction client. L’entreprise ne cesse de diversifier son offre, répondant aux besoins variés des utilisateurs, qu’ils soient créatifs, professionnels ou amateurs de gaming.

Chapitre 4 : s’imposer au Japon

En quelques années, JAPANNEXT se fait une place sur le marché. L’entreprise maintient des croissances supérieures à 50 % sur ses premières années. En 2023, le chiffre d’affaires de la marque s’élève à 50 millions de dollars, et à 70 millions pour l’année 2024, une prouesse dans un marché dominé par des acteurs bien établis.

La recette de Samuel Becker et de JAPANNEXT : une approche centrée sur les besoins des consommateurs. L’entreprise propose des écrans performants, souvent équipés de technologies avancées comme la 4K ou des fréquences de rafraîchissement élevées, à des prix compétitifs explique Samuel Becker. Cette approche lui permet de fidéliser rapidement une clientèle variée, allant des professionnels de la création aux gamers exigeants.

Chapitre 5 : de Tokyo à Paris, le retour aux sources.

En 2023, Samuel Becker prend une nouvelle décision audacieuse : introduire JAPANNEXT en Europe, et plus particulièrement en France, son pays natal. Après avoir conquis le Japon, il souhaite relever un nouveau défi en pénétrant un marché où la concurrence est tout aussi féroce.

Pour cela, l’entreprise ouvre des bureaux à Paris et Bordeaux, une stratégie qui vise à offrir un service de proximité aux clients européens. Samuel Becker voit cette expansion comme un moyen de combiner le meilleur des deux mondes : l’innovation et la rigueur japonaise avec une connaissance approfondie des attentes des consommateurs européens.

