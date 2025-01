ESN : Jiliti renforce sa présence eu Europe

Le Groupe Jiliti poursuit son expansion en Europe avec l’annonce de la fusion entre sa filiale italienne, Prime Service, et Fenice Computer Services, un intégrateur IT basé à Milan. Cette opération vise à proposer des services étendus pour la gestion des infrastructures IT sur tout le territoire italien.

Grâce à cette fusion, les deux entités combinent leurs expertises pour répondre aux attentes des clients sur l’ensemble du cycle de vie des infrastructures IT. Cela inclut la maintenance, les services managés et des solutions durables alignées avec les enjeux de l’économie circulaire.

Une couverture étendue pour répondre aux besoins IT des entreprises

Avec cette acquisition, le Groupe Jiliti élargit les capacités de Prime Service, comme l’explique Stéphane Hascoët, Président du Groupe :

« Mon ambition avec l’acquisition de Fenice est de développer un acteur majeur de la maintenance et des services managés en Italie. Cette acquisition étend le portefeuille de services de notre filiale italienne. Nous sommes désormais en capacité de proposer des solutions globales pour la gestion des infrastructures à tous nos clients. Ainsi, cela donne une nouvelle dimension à Jiliti dans son accompagnement de clients, localement et au niveau international. »

Les services proposés incluront des prestations de conseil, de soutien sur site, de maintenance, et des solutions de gestion durable des équipements. Lydia Radix, Directrice Générale de la Région Europe de l’Ouest du Groupe, précise :

« Prime Service et Fenice vont combiner leurs forces pour proposer des services complémentaires IT, tant de conseil, de mise à disposition de personnel, de soutien sur sites, de services managés ou de maintenance de matériels ou de logiciels. Nos collaborateurs et clients vont aussi pouvoir bénéficier de notre approche corporate de l’IT durable. »

Une expertise consolidée sur le marché italien

Avec plus de 30 ans de présence sur le marché, Prime Service et Fenice s’appuient sur des références solides. Fenice est certifiée ISO 9001 par LRQA, tandis que Prime Service détient la même certification via Bureau Veritas. Ces certifications garantissent un niveau de qualité élevé pour les prestations, en ligne avec les exigences des clients les plus exigeants.

En intégrant les compétences de Fenice et Prime Service, Jiliti élargit son offre pour répondre aux défis liés à la maintenance, la gestion proactive et la durabilité des infrastructures IT. Avec 40 collaborateurs chez Fenice et une expertise couvrant serveurs, stockage et réseaux, cette fusion marque une étape importante pour le groupe en Italie. Salvatore Bosco, Directeur Général de Fenice Computer Services, souligne en guise de conclusion sur l’engagement du groupe dans une démarche ESG :

« Le Groupe Jiliti est un partenaire mondial, fiable et reconnu, en IT. Nous partageons les mêmes valeurs, afin d’offrir à nos clients un accès à plus de bonnes pratiques responsables, plus d’initiatives en RSE, et des modèles de gouvernance plus robustes.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.