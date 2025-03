Synology se réorganise en France et nomme un nouveau VP Sales & Marketing

Synology poursuit son développement sur le marché français avec la création d’une Business Unit dédiée, dirigée par Fabrice Sultan, nommé Vice-Président Sales & Marketing France. Cette nouvelle entité vise à renforcer les équipes commerciales et marketing locales, afin de capter de nouvelles opportunités et d’accompagner la croissance de la marque sur le territoire. Synology affiche une dynamique positive depuis plusieurs années, avec une croissance continue du chiffre d’affaires en France depuis cinq ans.

Un parcours marqué par 25 ans d’expertise IT

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des nouvelles technologies, Fabrice Sultan a évolué au sein de Dell, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de Directeur des Programmes de Ventes Mondiales et de responsable des ventes Enterprise en France. Il apporte à Synology une expertise approfondie en développement commercial, gestion de projets et stratégie B2B.

« Rejoindre Synology à un moment aussi stratégique est une opportunité incroyable. Avec plus de 26 ans d’expérience dans l’industrie IT, j’ai dirigé des équipes variées, piloté des initiatives de croissance stratégique et lancé des solutions innovantes sur le marché. Je suis impatient d’apporter cette expertise à Synology et d’accélérer son développement en France », déclare Fabrice Sultan, Vice-Président Sales & Marketing France.

Développer les marchés verticaux et renforcer la cybersécurité

L’un des axes majeurs du développement de Synology en France concerne le renforcement de son positionnement sur les solutions de cybersécurité et de protection des données. L’entreprise mise notamment sur son produit phare ActiveProtect pour accompagner les entreprises dans leurs stratégies de sauvegarde et de résilience face aux menaces numériques.

« Synology est synonyme de sécurité, et nous avons une formidable opportunité de renforcer ce positionnement en France. Notre engagement est d’offrir aux entreprises des solutions de protection robustes et intuitives, parfaitement intégrées à leurs infrastructures existantes, afin qu’elles puissent évoluer avec confiance et résilience », affirme Fabrice Sultan.

Par ailleurs, Synology ambitionne d’accélérer sa présence sur des marchés verticaux à fort potentiel, tels que le maritime, l’audiovisuel, le luxe et l’aéronautique. Actuellement, plus de 50 % des entreprises européennes du secteur aéronautique utilisent déjà les solutions Synology. L’objectif est d’élargir cette empreinte et de développer des offres adaptées aux besoins spécifiques de ces industries.

Un ancrage renforcé auprès des grandes entreprises françaises

Synology s’appuie déjà sur une présence solide dans le secteur public et auprès des grandes entreprises. Aujourd’hui, plus de 80 % des entreprises du CAC 40 utilisent ses solutions de stockage et de sauvegarde. La nouvelle Business Unit aura également pour mission de renforcer les relations avec les intégrateurs et partenaires IT, afin d’accompagner la transition numérique des entreprises françaises.

« Cette nouvelle organisation va accélérer notre croissance, mieux aligner nos stratégies commerciales et marketing, et renforcer notre agilité pour répondre aux besoins du marché local, tout en capitalisant sur le savoir-faire mondial de Synology », ajoute Victor Wang, Directeur Général de Synology France.

Avec cette réorganisation et une ambition clairement affichée, Synology entend consolider sa position sur le marché français, tout en offrant à ses partenaires et clients des solutions toujours plus adaptées aux enjeux actuels du stockage et de la cybersécurité.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.