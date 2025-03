RETEX : Le Secours Populaire externalise son infrastructure IT

L’association Secours Populaire a fait le choix d’externaliser son infrastructure informatique auprès d’ITS Integra, un acteur spécialisé dans l’hébergement et l’infogérance. Cette transition vise à renforcer la sécurité, la disponibilité et la flexibilité de son système d’information.

Engagé dans des missions de solidarité en France et à l’international, le Secours Populaire doit s’appuyer sur une infrastructure informatique fiable pour assurer le bon fonctionnement de ses opérations.

Externalisation IT : un levier de transformation pour le Secours Populaire

Face à la croissance de ses activités et aux exigences accrues en matière de sécurité et de continuité de service, la DSI de l’association a entrepris une refonte de son infrastructure IT, jusque-là hébergée en interne. Autour de trois objectifs : améliorer la qualité de service et garantir une haute disponibilité des applications métier ; renforcer la cybersécurité des infrastructures, face à une menace numérique croissante ; et pptimiser la gestion des ressources IT internes, en se concentrant sur des missions stratégiques.

Après une étude approfondie des offres du marché, l’association a sélectionné ITS Integra pour l’accompagner dans ce projet d’externalisation. Plusieurs critères ont guidé le choix du Secours Populaire dans la sélection de son prestataire d’hébergement et d’infogérance. La capacité d’ITS Integra à comprendre les enjeux spécifiques des organisations associatives, la qualité de son accompagnement et la robustesse de ses dispositifs de sécurité ont été des facteurs déterminants, comme l’explique Pauline Kelder, Directrice des Systèmes d’Information du Secours Populaire :

« ITS Integra a su comprendre nos besoins et mettre à notre disposition une équipe commerciale et technique toujours disponible et à l’écoute. ITS Integra est donc un partenaire de confiance qui intervient sur l’externalisation des aspects hardware, espace disque ou encore sécurité de notre infrastructure. »

L’accompagnement d’ITS Integra s’est traduit par la mise en place d’une infrastructure sur mesure, adaptée aux besoins de l’association. La migration a été réalisée de manière fluide, sans perturbation des activités ni impact sur les équipes utilisant les applications métier. L’association bénéficie désormais d’une infrastructure évolutive, sécurisée et industrialisée, capable d’accompagner ses besoins futurs.

ITS Integra : un partenaire aligné avec les besoins du Secours Populaire

Ce projet a également permis de réallouer des ressources IT internes vers des sujets critiques comme l’évolution de la stratégie de cybersécurité de l’organisation. Au-delà de cette migration technique, ITS Integra et le Secours Populaire envisagent d’étendre leur collaboration sur d’autres initiatives. Frédéric Morio, Directeur Commercial d’ITS Integra, souligne cet engagement :

« Nous sommes très fiers de cette collaboration avec le Secours Populaire. Au-delà de l’accompagnement technique, nous souhaitons aller plus loin en réfléchissant à des actions communes, avec l’ambition d’établir un partenariat durable et fort. »

L’externalisation de l’infrastructure IT du Secours Populaire chez ITS Integra s’inscrit donc dans une logique de transformation digitale des organisations du secteur associatif, avec des exigences croissantes en termes de sécurité, de flexibilité et d’optimisation des ressources informatiques.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.