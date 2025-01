[Partenariat] Open source & IA : PNY et Canonical offrent de nouvelles perspectives aux intégrateurs

PNY, spécialisé dans les solutions d’intelligence artificielle et les technologies NVIDIA, annonce un partenariat stratégique avec Canonical, éditeur d’Ubuntu et fournisseur de services open source.

Canonical, connu comme l’éditeur d’Ubuntu, système d’exploitation Linux largement adopté par les développeurs, s’impose comme un acteur clé dans le domaine de l’open source. Selon une étude de Truelist, 47 % des développeurs professionnels préfèrent désormais Linux, et 33,9 % utilisent Ubuntu.

Ubuntu : atout clé pour les déploiements d’IA en entreprise

L’intelligence artificielle et les architectures cloud hybrides ou multi-clouds prennent une ampleur inédite : cette collaboration avec PNY vise à proposer des solutions flexibles et évolutives, comme l’explique Christophe Lacroix, Software Manager chez PNY : « Chez PNY, notre mission est de fournir les meilleures solutions d’intelligence artificielle basées sur les technologies GPU de NVIDIA. Les solutions accélérées de Canonical, basées sur Ubuntu, s’intègrent parfaitement avec notre portefeuille de produits à forte valeur ajoutée. »

Orchestration cloud-native, gestion de conteneurs, développement et déploiement d’outils IA, frameworks d’IA et services de conseil : avec ce partenariat, PNY renforce son rôle de fournisseur de solutions globales d’intelligence artificielle, répondant aux attentes des revendeurs et intégrateurs pour chaque étape de la production d’IA. Canonical, de son côté, continue d’étendre l’utilisation d’Ubuntu et des outils open source dans des environnements d’entreprise exigeants, combinant flexibilité, performance et sécurité.

« Kubernetes est au cœur de l’optimisation de l’infrastructure IA. Nous intégrons Canonical Charmed Kubernetes avec les plateformes NVIDIA AI Enterprise et Run.ai .» Christophe Lacroix, PNY.

Une vision partagée par Mauro Papini, Alliance Manager chez Canonical : « Nous sommes ravis de collaborer avec PNY pour étendre la disponibilité de l’intelligence artificielle open source. Cette alliance s’appuie sur les contributions communautaires pour proposer des solutions capables de relever un large éventail de défis en entreprise. Canonical offrira un support de niveau entreprise et une sécurité renforcée pour garantir flexibilité et indépendance dans les déploiements d’IA. »

L’accord entre PNY et Canonical s’étendra sur l’ensemble de la région EMEA.

