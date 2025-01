Brèves ChannelBiz #03 : 6 infos à lire… le temps d’un café !

Optimiser l’usage de Microsoft Copilot 365

Mendo, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises vers l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) générative, lance sa version Desktop pour Microsoft Copilot 365. Cet outil vise à maximiser l’impact des applications comme Excel, PowerPoint ou Outlook. Avec plus d’un an et demi d’expérience et 45 entreprises accompagnées, Mendo ambitionne de faire passer les taux d’adoption de 50 % à 90 %. « Avec Mendo Desktop, nous offrons aux entreprises un levier puissant pour maximiser l’impact de Copilot 365 », explique Quentin Amaudry, CEO de Mendo. La solution promet des scénarios métiers avancés, comme l’automatisation via Excel, et des outils pour les DSI, facilitant l’intégration des nouvelles technologies.

Cisco AI Defense : Sécuriser l’intelligence artificielle en entreprise

Cisco dévoile AI Defense, une solution conçue pour protéger les applications d’IA contre les abus, les fuites de données et les cybermenaces. Face à un taux de préparation de seulement 29 % selon le 2024 AI Readiness Index, Cisco répond aux besoins d’un cadre multi-modèle et multi-cloud. « Dans un paysage où la concurrence est féroce, c’est la vitesse qui prime », affirme Jeetu Patel, vice-président chez Cisco. La solution propose des outils de détection, de validation et de sécurité d’exécution, intégrés à Cisco Security Cloud. AI Defense sera disponible en mars, offrant une protection accrue dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

Google Workspace : Une IA générative à prix compétitif

Google introduit Workspace, une suite de productivité entièrement basée sur l’intelligence artificielle générative. Avec des innovations comme NotebookLM et Vids, cet outil ambitionne de concurrencer Microsoft 365. Selon J.P. Gownder, analyste chez Forrester, « Google Workspace va devenir plus compétitif par rapport à Microsoft 365, surtout avec une tarification attrayante ». Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les startups, pourraient particulièrement bénéficier de cette solution, bien qu’une migration depuis Microsoft reste un défi majeur. Google met l’accent sur la simplicité et la compétitivité des coûts pour convaincre de nouveaux utilisateurs.

Tenacy et France 2030 : Vers une cybersécurité continue

Tenacy, plateforme SaaS de gestion de la cybersécurité, annonce son projet « Continuous Cybersecurity Performance Management », d’un montant de 1,88 million d’euros, dans le cadre de France 2030. Ce projet vise à automatiser l’évaluation de la posture de cybersécurité des organisations et à construire des plans d’actions prioritaires. Julien Coulet, co-fondateur de Tenacy, déclare : « Cette subvention nous permet de continuer d’investir dans l’innovation, qui a toujours été au cœur du produit et de l’entreprise. » En collaboration avec Five9s et l’EM Lyon, Tenacy entend répondre aux exigences des réglementations européennes comme NIS 2 et DORA.

Feeder et Razer : Une collaboration stratégique pour 2025

Feeder, distributeur IT actif depuis 1984, annonce un partenariat avec Razer Europe GmbH pour la distribution de workstations portables comme le Razer Blade 15. Ce partenariat cible les professionnels créatifs, ingénieurs et autres utilisateurs exigeants, en mettant l’accent sur des solutions puissantes et adaptées aux besoins actuels. Feeder continue de se positionner comme un distributeur à valeur ajoutée, offrant des services de support après-vente, de formation et d’accompagnement personnalisé pour ses partenaires.

Panasonic PressIT : Une collaboration simplifiée et écoresponsable

Panasonic lance PressIT WPS2, une nouvelle version de son système de présentation sans fil, destiné aux environnements professionnels et éducatifs. Compatible avec jusqu’à 32 appareils et permettant des affichages 4K, PressIT simplifie les présentations grâce à une connexion instantanée et sans installation logicielle. Le système réduit également son impact environnemental avec une réduction de 64 % de plastique dans son emballage. « PressIT offre une solution complète répondant aux exigences des salles de réunion modernes », déclare Hartmut Kulessa, Directeur Marketing Europe chez Panasonic Connect Europe. Cette solution vise à faciliter la collaboration hybride tout en respectant les standards de durabilité.

