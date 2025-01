L’édito ChannelBiz : « 2025, L’IA rabat les cartes »

Cybersécurité, Infrastructures, telecom, solutions audiovisuelles : La transformation de la distribution IT s’accélère. Avec la nouvelle édition de son magazine « ChannelBiz : Le Mag », ChannelBiz vous propose un éclairage nouveau sur les enjeux et les dernières tendances Tech 2025.

« Combien d’entre vous regretteront vraiment leur exercice fiscal 2024 ? Jusqu’au 31 décembre, les acteurs du Channel auront bataillé dur pour maintenir le cap. À l’heure du bilan, une année difficile, marquée par des tensions économiques persistantes, des budgets IT sous pression et des décisions repoussées à l’infini.

Les compteurs sont désormais remis à zéro, place maintenant à 2025. Un rebond est attendu, espéré. Les entreprises, comme les collectivités, affichent toujours des besoins immenses en matière de transformation numérique et de cybersécurité. Une opportunité ? Évidemment. Mais 2025 s’annonce avant tout pour le Channel comme l’année de l’IA. Les entreprises attendent des solutions concrètes, capables de répondre à des enjeux complexes : modernisation des infrastructures, cybersécurité, création de plateformes intelligentes…

L’émergence des « PC IA » doit également redynamiser un marché atone cette année : ces machines, optimisées, capables de traiter localement des modèles complexes ou d’accélérer les flux de données entre utilisateurs et Cloud, ouvrent de nouveaux champs d’applications.

Les besoins sont là.

Encore faudra-t-il les capter. Pour cela, les partenaires de distribution seront appelés, une fois de plus, à se transformer. À repenser leurs services, et revoir leur approche, technique et commerciale. Ce sera certainement l’un des enjeux de l’IT Partners, qui se tiendra cette année – et pour la première fois – au Paris La Défense Arena, les 5 et 6 février prochains. Car l’IA ne se contentera pas de bousculer les plus frileux. Elle va rabattre les cartes. «

La transformation de la distribution IT s’accélère : « ChannelBiz : Le Mag » vous plonge au cœur de ses enjeux et des dernières tendances Tech 2025. Au sommaire de ce nouveau numéro :

Perspective : Le futur du Channel passera-t-il par l’IA ?

passera-t-il par l’IA ? Cyber & IA : tendances et chiffres clés

Entretien : Pascal Murciano , président de TD SYNNEX France

, président de TD SYNNEX France Quels défis pour les MSP en 2025 ?

en 2025 ? Qui sont les ESN qui dominent le marché des services cyber?

qui dominent le marché des services cyber? Explosion des données : le modèle hybride de DataCore

RETEX MSSP : CyberCape : ou comment repenser la cybersécurité pour les petites structures.

: CyberCape : ou comment repenser la cybersécurité pour les petites structures. Convergence IT et télécoms : cap vers l’IA

: cap vers l’IA Telecom : Unyc conjugue innovation et proximité

conjugue innovation et proximité Dossier spécial PC IA : une nouvelle ère

: une nouvelle ère Cloud souverain : Numspot trace une voie alternative

: Numspot trace une voie alternative Green IT & comptabilité carbone : nécessaire réforme chez les Big Tech ?

