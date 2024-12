Alors que le Digital Workplace occupe une place de plus en plus centrale dans les stratégies d’entreprise, une étude récente, réalisée par Experteam et Mozzaik365 auprès de 44 entreprises françaises, met en lumière les principales tendances et difficultés associées à son adoption.

Les décideurs interrogés, principalement des directions générales, DSI, DRH et responsables communication, offrent un aperçu concret des priorités et des défis qui façonnent l’évolution des environnements de travail numériques.

Cinq chiffres clés pour comprendre les enjeux du Digital Workplace en 2025 :

34 % des sondés placent la collaboration au premier rang des priorités du Digital Workplace, loin devant l’IA (17,2 %). 47,3 % considèrent que leur environnement digital est aligné avec les attentes des utilisateurs, contre 75 % des grandes entreprises qui jugent leurs solutions inférieures aux besoins. 83 % des répondants estiment que la surcharge d’informations nuit à la productivité de leurs équipes. 32,1 % ont initié une démarche Low Code/Citizen Developer, principalement encadrée par la DSI. 89 % des organisations ont déployé l’authentification multifacteur (MFA), mais 53 % n’ont pas encore adopté une approche Zero Trust.

Les grandes tendances du Digital Workplace en 2024 : collaboration, sécurité et adoption des outils en question

La collaboration émerge comme le principal enjeu du Digital Workplace, citée par 34 % des répondants. Ce résultat contraste avec la place plus marginale de l’IA (17,2 %), malgré son omniprésence médiatique. Comme l’indique l’étude : « A contre-courant du raz-de-marée médiatique qu’elle engendre, on notera que l’IA se classe pourtant en dernière position des enjeux stratégiques évoqués avec 17,2 % ». Les entreprises s’appuient avant tout sur les outils collaboratifs pour accompagner le travail hybride et optimiser l’efficacité collective.

L’étude met en évidence des écarts notables selon la taille des organisations. Les entreprises de moins de 500 collaborateurs font preuve de confiance, avec 44 % estimant que leurs solutions dépassent les attentes des utilisateurs. En revanche, 75 % des grandes entreprises considèrent que leurs environnements digitaux sont insuffisants. Pour Sébastien Marché, Directeur général d’Experteam, la priorité est claire :

« Au cœur des préoccupations des DSI, le sujet de l’évolution du Digital Workplace va continuer d’occuper une place centrale ces prochaines années. Poussées par la montée en puissance des nouveaux environnements de travail, de leur sécurisation et de leur accessibilité en toutes circonstances, les entreprises vont devoir déployer en continu de nouvelles ressources pour permettre à leurs équipes de collaborer encore plus efficacement, de gagner en confort de travail et en productivité. »

IA et cybersécurité : des avancées contrastées

L’adoption du Low Code/No Code et du concept de Citizen Developer progresse, avec 32,1 % des entreprises engagées dans cette démarche, essentiellement encadrée par les DSI et dominée par Power Platform (67 %). Sur le volet cybersécurité, les chiffres montrent une avance notable avec 89 % des entreprises ayant adopté l’authentification multifacteur (MFA). Toutefois, la transition vers une stratégie Zero Trust reste en retard, 53 % des organisations n’ayant pas encore amorcé ce virage.

L’IA générative reste un sujet en plein essor, mais encore mal encadré. Si 47 % des usages se concentrent sur la création de contenu et 42 % sur l’intelligence documentaire, seuls 31 % des sondés déclarent avoir mis en place un dispositif pour accompagner son déploiement. Comme le résume Florian Bouron de Mozzaik365 :

« Il est intéressant de noter que le sujet du Digital Workplace se positionne bien au-delà d’un sujet 100 % technique et qu’il est également porté par différentes directions métiers qui cherchent à offrir à leurs équipes une expérience utilisateur de premier plan. En ce sens, les Directions de la Communication et les DRH sont par exemple largement impliquées dans ces projets. »

En matière de productivité, 25 % des entreprises anticipent un gain situé entre 5 et 15 %, tandis que 50 % peinent encore à définir un retour sur investissement précis.

