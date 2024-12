Brèves ChannelBiz : 6 infos à lire le temps d’un café !

TD SYNNEX enrichit son portefeuille avec Chip PC Technologies

TD SYNNEX annonce un accord de distribution avec Chip PC Technologies, fabricant reconnu de clients légers et mini PC. Ce partenariat offre aux revendeurs un accès à une gamme complète de solutions réparties en quatre catégories : zéro client, client léger, mini PC et PC industriel. Grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées et une gestion centralisée via Xcalibur Global, les produits permettent une maintenance réduite de 50 % sur cinq ans. « Ce partenariat enrichit notre portefeuille GCC avec des solutions innovantes, fiables et adaptées aux besoins B2C, B2B et Enterprise », souligne Serge Amsellem, Sr. Director BU GCC chez TD SYNNEX. Chip PC lance également ThinX OS, un nouvel OS répondant aux exigences modernes de gestion et de sécurité.

Jamespot restructure son offre autour de l’IA et du travail collaboratif

Jamespot simplifie ses solutions pour les entreprises en les organisant autour de trois espaces de travail : l’Intranet pour centraliser les informations, le Réseau Social d’Entreprise pour dynamiser les échanges et le Travail Collaboratif pour améliorer la gestion de projets. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, ces outils optimisent l’automatisation des tâches, l’analyse des données et facilitent la prise de décision. Une nouvelle identité visuelle accompagne ce repositionnement pour refléter l’ambition d’innovation de Jamespot. « Avec cette offre structurée, Jamespot prépare le terrain pour un environnement de travail connecté, agile et performant », conclut Alain Garnier, CEO de Jamespot.

Hitachi Vantara et Virtana optimisent le cloud hybride avec l’IA

Hitachi Vantara s’associe à Virtana pour intégrer la Virtana Platform à son portefeuille Hitachi EverFlex IaaS. Cette collaboration offre aux entreprises une visibilité avancée sur leurs infrastructures hybrides tout en automatisant la gestion des workloads grâce à l’IA. La plateforme EverFlex Control, en mode SaaS, simplifie la supervision et optimise les coûts grâce à des insights pilotés par l’IA. « Ce partenariat permet d’améliorer l’efficacité des infrastructures IT tout en accélérant les transformations numériques », souligne Paul Appleby, CEO de Virtana. Cette approche répond aux défis de complexité opérationnelle et garantit des infrastructures agiles et évolutives.

Qlik facilite la migration cloud et l’adoption de l’IA

Qlik accélère la migration vers le cloud en supprimant les obstacles grâce à des solutions adaptées. La plateforme offre de nouvelles fonctionnalités comme Qlik Answers pour l’analyse des données non structurées, PixelPerfect Reports et des capacités d’AutoML renforcées. Ces outils permettent aux entreprises d’exploiter les technologies d’IA pour des résultats analytiques optimisés. « Faciliter la migration vers le cloud, c’est aussi permettre l’adoption des solutions IA pour améliorer l’agilité et la performance des organisations », déclare Brendan Grady, EVP chez Qlik. Cette dynamique confirme l’engagement de Qlik pour accompagner les entreprises dans un monde data-driven.

LANCOM obtient la certification BSZ pour son firewall UF-360

LANCOM Systems devient la première entreprise à obtenir la certification BSZ pour son firewall UF-360, délivrée par le BSI et reconnue par l’ANSSI. Ce firewall UTM de nouvelle génération offre une protection avancée contre les cyberattaques grâce à des technologies d’inspection SSL/TLS et d’analyse via machine learning. Développé en Allemagne, l’UF-360 garantit une souveraineté numérique et répond aux besoins des infrastructures critiques. Cette certification renforce la crédibilité de LANCOM sur les marchés européens, en assurant une sécurité maximale et des mises à jour rapides contre les failles.

Fortinet lance FortiAppSec Cloud pour sécuriser les applications web

Fortinet annonce FortiAppSec Cloud, une plateforme cloud unifiée dédiée à la sécurité et aux performances des applications web. Intégrant des fonctionnalités de défense anti-bots via machine learning, de répartition des charges et de protection des API, cette solution répond aux défis complexes des environnements multicloud. « Avec FortiAppSec Cloud, nous simplifions la sécurité applicative tout en offrant une expérience utilisateur optimisée », observe Vincent Hwang, VP Cloud Security chez Fortinet. En centralisant les outils dans une console unique, Fortinet propose une approche intégrée pour réduire les risques et les coûts tout en améliorant la visibilité.

