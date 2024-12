« Snapdragon va apporter beaucoup au Channel » : Qualcomm se renforce avec la nomination de Monia De Jong

Forte d’une carrière de plus de 25 ans dans le Channel, marquée récemment par des postes chez les constructeurs Lenovo et Dell, Monia De Jong prend les rênes des relations partenaires de Qualcomm en France. Elle arrive à un moment clé, alors que le marché du PC évolue rapidement sous l’impulsion de l’IA et des processeurs ARM.

« Je suis ravie d’avoir intégré Qualcomm, il y a maintenant 3 mois. En tant que Commercial Channel Manager, je suis responsable de l’ensemble de nos partenaires, distributeurs, revendeurs et intégrateurs, pour la France. C’est un challenge particulièrement stimulant, dans une période où le marché se transforme, sous l’impulsion de l’IA. » Monia De Jong

Qualcomm, qui était principalement connu pour ses processeurs Snapdragon équipant les smartphones, ambitionne désormais de se renforcer sur le marché des PC professionnels. En s’appuyant sur le Channel, l’entreprise entend capitaliser sur un écosystème de partenaires solides capables de répondre aux besoins d’un marché qui s’annonce stratégique en 2025.

Qualcomm ARM contre Intel x86 : duel annoncé sur le marché du PC pro

Alors que les acteurs de l’industrie s’accordent sur le fait que le marché du PC va être redynamisé par l’émergence des PC IA, les attentes des entreprises se précisent. L’intégration de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle devient un enjeu clé, en particulier pour améliorer l’autonomie, les performances et la connectivité des appareils. Ces priorités, déjà identifiées comme essentielles pour les utilisateurs finaux, constituent également des opportunités stratégiques pour les partenaires de distribution :

« Au moment de s’équiper de nouveaux PC, les entreprises sont particulièrement sensibles à 3 éléments : l’autonomie, la performance, et la connectivité. Ce sont 3 éléments clés sur lesquels nos processeurs Snapdragon apportent énormément aux clients finaux, et donc bien sûr au Channel, en France », précise Monia De Jong.

Qualcomm, traditionnellement associé aux processeurs mobiles, accélère desormais son incursion sur le marché du PC professionnels, face à des concurrents établis comme Intel. Alors que ce dernier continue de miser sur l’architecture x86 de ses processeurs Core pour maintenir sa position dominante, Qualcomm s’appuie sur les spécificités de l’architecture ARM et les avantages des NPU pour proposer des machines pensées pour être plus légères, autonomes et connectées. Des atouts qui ciblent des cas d’usage en pleine expansion, comme l’optimisation des outils collaboratifs ou le traitement des données en périphérie.

IA, connectivité, et autonomie : soutenir le Channel face à la transformation du marché PC

Face à ces évolutions, le rôle des revendeurs et intégrateurs sera comme souvent essentiel pour valoriser les avantages des solutions Qualcomm. Pour Monia De Jong, l’une des clés de la réussite est bien sûr l’accompagnement des partenaires :

« Ma priorité est d’aller à la rencontre des partenaires. Beaucoup sont conscients des enjeux liés à l’évolution du marché du PC, et sont très demandeurs de formation. Je suis là pour les accompagner, leur expliquer la proposition de valeur de nos processeurs, pour qu’ils puissent à leur tour la démontrer à leurs clients finaux. »

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté plus large de Qualcomm d’augmenter sa visibilité auprès des entreprises françaises, tout en renforçant la montée en compétences de son réseau de partenaires. En multipliant les temps d’échanges, de démonstrations et de formations, Qualcomm entend faciliter l’adoption de ses technologies et répondre aux attentes croissantes des clients finaux.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.