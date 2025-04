Salles de réunion : Seule 1 salle sur 3 est équipée pour la visioconférence

Préférées pour leur convivialité et leur capacité à favoriser l’innovation, ces petites salles sont toutefois encore peu équipées pour répondre pleinement aux exigences de la collaboration moderne.

Collaboration, créativité, efficacité : les atouts des petites salles

Selon l’étude, 94 % des salariés choisissent régulièrement les petites salles pour se réunir. Un engouement largement justifié par les bénéfices perçus : 73 % des répondants estiment qu’elles favorisent une collaboration plus efficace, 70 % qu’elles facilitent la résolution de problèmes, et 74 % qu’elles renforcent la dynamique d’équipe. La créativité est également au rendez-vous : 65 % des salariés déclarent avoir des idées plus innovantes dans ces espaces.

Cette tendance ne s’explique pas uniquement par la taille des pièces, mais plutôt par leur configuration, qui réduit la formalité des réunions classiques et permet une participation plus équitable. Contrairement aux grandes salles, souvent utilisées pour des présentations descendantes, les petits espaces encouragent le dialogue à double sens, où chaque voix peut s’exprimer.

Une offre encore insuffisante face à la demande

Malgré leur popularité, ces salles restent rares. Huit salariés sur dix affirment perdre du temps à en chercher une de disponible. Le développement du travail hybride a accentué ces tensions, mettant en évidence un manque d’adaptation aux usages actuels.

Plus de la moitié de ces petits espaces (51 %) ne sont pas équipés pour la visioconférence, alors même que les usages numériques sont devenus centraux dans les réunions. Une seule petite salle sur trois dispose d’un outil de vidéoconférence, et moins de la moitié d’un téléphone à haut-parleur. Résultat : seuls 30 % des salariés déclarent voir et entendre correctement l’ensemble des participants pendant une réunion mixte présentiel/distanciel.

Dans ces conditions, 58 % préfèrent répondre aux appels depuis leur bureau, et 33 % s’installent dans les couloirs – faute d’alternative mieux adaptée.

Un besoin urgent d’investissements dans l’équipement

Maud Brissaud, Directrice Commerciale chez Jabra, souligne : « En 2025, les petits espaces de réunion sont l’endroit où se déroule la majeure partie du travail quotidien. Ils accompagnent les salariés dans leurs manières de travailler en leur offrant un cadre propice à la concentration, en favorisant le travail d’équipe et en leur fournissant la flexibilité dont ils ont besoin pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Il est donc essentiel que ces espaces soient correctement équipés pour permettre un travail de qualité. »

En complément de ces constats, l’étude met en lumière un besoin de transformation dans l’approche des entreprises vis-à-vis de l’aménagement de leurs locaux. Avec une majorité des collaborateurs désormais adeptes des petits formats, les équipements de communication – audio, vidéo, connectivité – deviennent des critères clés pour répondre aux exigences du travail hybride.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.