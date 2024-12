Métiers créatifs : ce que l’IA change dès à présent

L’IA redéfinit le paysage de la création, transformant les outils, les processus et les opportunités pour les entreprises. Lors de la table ronde organisée par TD SYNNEX, intitulée « Comment l’IA permet aux entreprises de libérer leur potentiel créatif et de se distinguer de la concurrence » Franck Payen (Adobe), Monia De Jong (Qualcomm) et Fabrice Payet (TD SYNNEX), ont exploré l’impact de l’IA sur les métiers créatifs.

Comme le rappelle d’entrée Franck Payen, Solutions Consultant chez Adobe, l’IA n’est pas nouvelle chez Adobe. « L’IA existe chez Adobe depuis de nombreuses années. C’est particulièrement visible grâce à Firefly depuis deux ans, mais en réalité, ce sont des développements d’algorithmes qui ont eu lieu depuis des années et des années. » Firefly, leur outil d’IA générative, est aujourd’hui intégré dans des logiciels phares comme Photoshop, InDesign et Premiere Pro.

Quand l’IA devient l’alliée des créateurs

L’un des usages concrets est la simplification des processus créatifs. « Vous faites une interview, vous ratez votre interview, à deux secondes, la personne tourne la tête. […] On ne doit pas tout recommencer », explique-t-il, en évoquant les fonctionnalités avancées d’édition vidéo. Ces outils permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi d’explorer de nouvelles possibilités créatives, comme la génération de contenus vidéo à partir de textes. Pour les revendeurs et intégrateurs, ces innovations sont des arguments forts à mettre en avant auprès des entreprises clientes, notamment celles évoluant dans les secteurs du design, du marketing ou des médias.

L’IA n’est pas seulement un outil créatif, elle transforme aussi les processus internes des entreprises. Fabrice Payet, European Lead Modern Workplace chez TD SYNNEX, partage l’exemple de l’optimisation des campagnes marketing grâce aux algorithmes d’IA. « L’IA va permettre aussi de rapidement analyser les différents ressentis, le nombre de clics, le nombre d’ouvertures de liens, pour pouvoir rapidement corriger la communication », explique-t-il. Cela permet aux partenaires de proposer des actions ciblées et plus efficaces à leurs clients finaux.

Puissance et créativité : l’apport essentiel des processeurs IA-ready

Si l’IA ouvre des possibilités inédites, elle repose aussi sur une puissance de calcul significative. Monia De Jong, Commercial Channel Manager France chez Qualcomm, insiste sur l’importance des performances matérielles pour exploiter pleinement les outils créatifs. « La puissance de calcul est une condition indispensable pour exploiter ces outils », explique-t-elle, en mettant en avant les processeurs Snapdragon de Qualcomm. Grâce à ces technologies, des tâches autrefois chronophages sont désormais accomplies en quelques secondes. « Avec le Fast Mode, on parle de 10 secondes avant de générer une image, c’est ultra court et c’est précieux », ajoute-t-elle.

Qualcomm mise également sur l’autonomie et la connectivité, intégrant des modems 5G dans ses architectures ARM. Ces avancées permettent aux créateurs de travailler sans interruption, même en déplacement.

« Nos processeurs […] apportent davantage d’autonomie, en doublant cette autonomie, tout en permettant à l’utilisateur de rester en permanence connecté », précise Monia De Jong.

Pour les partenaires de distribution, proposer des solutions combinant matériels performants et outils créatifs devient un levier différenciant, notamment auprès des PME cherchant à moderniser leurs infrastructures.

Propriété intellectuelle : priorité pour les outils IA

L’un des défis majeurs soulevés par l’IA dans la création est la gestion des droits d’auteur. Franck Payen met en avant les initiatives d’Adobe pour répondre à ces enjeux, comme le Content Authenticity Initiative et Firefly.

« Dans Firefly, notre IA générative, nous allons travailler uniquement sur du domaine public et sur le contenu qui est disponible dans Adobe Stock, pour lequel les contributeurs sont des artistes connus, qui nous ont cédé contre rétribution leur droit à entraîner nos algorithmes. »

Cette approche garantit que les créations générées sont « commercialement safe » et respectent les normes éthiques, un argument de poids pour les partenaires IT cherchant à accompagner leurs clients dans l’adoption de ces technologies. L’IA offre aujourd’hui aux entreprises une double opportunité : accompagner les métiers créatifs, tout en optimisant leurs processus. Les contributions d’Adobe, Qualcomm et TD SYNNEX rappellent que ces avancées reposent sur une synergie entre outils logiciels, performances matérielles et nouvelles pratiques organisationnelles.

Pour les revendeurs et intégrateurs, ces technologies représentent une véritable valeur ajoutée, à condition de bien comprendre les attentes des clients et de proposer des solutions adaptées.

