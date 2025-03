MWC : Lenovo dévoile le ThinkEdge SE100, optimisé pour l’edge computing

D’ici 2030, le marché de l’edge computing devrait enregistrer une croissance annuelle de 37 %, portée par l’essor de l’IA et des applications en temps réel. Lenovo, qui a déployé plus d’un million de systèmes edge dans le monde, poursuit sa stratégie en proposant une solution abordable, performante et évolutive pour les entreprises de toutes tailles.

Performances d’inférence IA et sécurité renforcée

Selon Scott Tease, Vice-président Infrastructure Solutions Group chez Lenovo, « Lenovo s’engage à rendre l’IA plus accessible et plus performante, en facilitant son intégration et en accélérant son adoption. Le ThinkEdge SE100 est une plateforme haute performance, ultra-compacte et optimisée pour l’inférence IA, adaptée à tous les environnements. Son design évolutif et son coût maîtrisé en font une solution idéale pour les entreprises souhaitant exploiter pleinement la puissance de l’IA. »

Le ThinkEdge SE100 a été conçu pour s’adapter à divers scénarios d’utilisation en edge computing, notamment l’analyse vidéo, la reconnaissance d’objets et le machine learning. Grâce à une compatibilité GPU avancée, ce serveur est en mesure d’exécuter des charges de travail IA en temps réel, essentielles dans des secteurs tels que les télécommunications, le commerce de détail, l’industrie et la fabrication. Ses principales caractéristiques, telles que présentées par Lenovo :

Jusqu’à 8 cœurs haute performance, permettant d’exécuter des tâches d’IA complexes.

Format compact et modulable, compatible avec les bureaux, les fixations murales, les plafonds et les racks 1U.

Consommation énergétique optimisée, inférieure à 140W, même dans sa configuration GPU maximale.

Sécurité avancée, avec chiffrement des disques, désactivation des ports USB et protection contre les altérations physiques.

Selon Jeff Ready, PDG et co-fondateur de Scale Computing, « En partenariat avec Lenovo, nous offrons aux entreprises du monde entier des solutions d’infrastructure IA innovantes adaptées aux entreprises. Grâce au ThinkEdge SE100, nous combinons la fiabilité du matériel Lenovo avec notre logiciel pour l’informatique en périphérie éprouvé pour créer une solution HCI dédiée à l’IA en périphérie. Avec son design compact, écoénergétique et ses performances de classe entreprise, le ThinkEdge SE100 redéfinit la façon dont les entreprises de toutes tailles déploient une infrastructure évolutive et résiliente dans les environnements les plus exigeants. »

Efficacité énergétique et optimisation des coûts

L’un des freins majeurs à l’adoption de l’IA reste le retour sur investissement. Malgré une multiplication par trois des investissements dans ce domaine, les entreprises recherchent des solutions rentables. Lenovo a conçu le ThinkEdge SE100 pour réduire les coûts de déploiement et d’exploitation, grâce à plusieurs innovations technologiques :

Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) et son contrôleur de gestion intégré (BMC) permettent une installation rapide et une réduction des coûts de déploiement de 47 %.

L’outil de gestion XClarity de Lenovo centralise la surveillance, la configuration et la maintenance du serveur, simplifiant la gestion IT.

Le ThinkEdge SE100 affiche une réduction de 84 % de son empreinte carbone, intégrant des matériaux recyclés et un emballage EPE à 90 %.

En matière de refroidissement, Lenovo a intégré la technologie Neptune Core Compute Complex Module dans l’ensemble de ses nouveaux serveurs ThinkSystem V4. Cette innovation réduit la consommation énergétique, prolonge la durée de vie des composants et assure un fonctionnement plus silencieux.

