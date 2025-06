Choose France 2025 : 40 milliards pour peser dans la tech mondiale

La huitième édition du sommet Choose France vient de s’achever au château de Versailles, marquant un tournant historique dans l’ambition numérique française. Avec l’annonce de 40 milliards d’euros d’investissements, dont la moitié dédiée aux infrastructures numériques et à l’intelligence artificielle, la France affirme sa position de leader européen dans la course technologique mondiale.

Prologis : un projet d’infrastructure sans précédent

Au cœur de cette transformation, le projet spectaculaire de Prologis illustre l’ampleur des ambitions françaises. Le géant américain de l’immobilier logistique s’engage à investir 6,4 milliards d’euros dans la création de quatre méga-centres de données en région parisienne. Ces installations nouvelle génération représenteront une capacité totale de 584 mégawatts , soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville moyenne française. Les demandes d’autorisation, prévues pour le second semestre 2025, ouvriront la voie à un déploiement progressif jusqu’en 2035 . Cette infrastructure colossale permettra d’héberger les services cloud et les applications d’IA les plus exigeantes en ressources computationnelles.

Microsoft renforce sa présence française

Microsoft, autre acteur majeur de cette révolution numérique, renforce considérablement sa présence sur le territoire avec un investissement de 4 milliards d’euros. Le plan du géant de Redmond prévoit notamment le déploiement de 25 000 GPU d’ici fin 2025 , une capacité de calcul essentielle pour répondre aux besoins croissants en intelligence artificielle. Cette infrastructure permettra aux entreprises françaises d’accéder aux technologies les plus avancées tout en garantissant la souveraineté de leurs données.

Une vision stratégique ambitieuse

« Nous devons investir massivement dans l’IA, les technologies vertes, la défense et la sécurité, car c’est une course », a déclaré Emmanuel Macron lors du sommet . Cette vision stratégique s’accompagne d’un engagement fort : 20 milliards d’euros seront spécifiquement dédiés aux projets d’IA, consolidant les annonces du sommet de Paris sur l’intelligence artificielle de février dernier. Une ambition qui trouve écho dans les prévisions du marché français des data centers, dont la valeur devrait presque doubler, passant de 3,42 milliards de dollars aujourd’hui à 6,40 milliards d’ici 2030 .

L’environnement au cœur des préoccupations

La dimension environnementale occupe une place centrale dans ces projets d’envergure. Microsoft s’est engagé à alimenter l’intégralité de ses nouvelles installations en énergies renouvelables , tandis que Prologis développe des centres de données intégrant les dernières innovations en matière d’efficacité énergétique. Ces engagements démontrent qu’il est possible de concilier transformation numérique et transition écologique.

Un impact économique majeur

L’impact économique de ces investissements dépasse largement le cadre technologique. La création de milliers d’emplois hautement qualifiés renforcera l’expertise française dans les technologies de pointe. Les entreprises bénéficieront d’une puissance de calcul démultipliée, leur permettant de développer des solutions d’IA toujours plus innovantes. Cette dynamique positive attire déjà d’autres acteurs majeurs : des entreprises comme Revolut prévoient d’investir massivement en France, tandis que le fonds d’investissement MGX des Émirats arabes unis, spécialisé dans l’IA, choisit la France pour son expansion européenne.

La France, leader européen confirmé

La France conserve ainsi sa position de leader européen des investissements étrangers pour la sixième année consécutive , une performance qui témoigne de l’efficacité de sa stratégie d’attractivité. Le pays dispose désormais d’un écosystème numérique complet : des talents de haut niveau, des infrastructures de pointe, un soutien public affirmé et un environnement réglementaire favorable à l’innovation.

Une étape décisive pour l’avenir

Choose France 2025 marque donc bien plus qu’une simple série d’annonces d’investissements. Il s’agit d’une étape décisive dans la transformation numérique de la France, qui se positionne désormais comme un acteur incontournable de la révolution technologique mondiale. La convergence des investissements dans l’IA et les infrastructures numériques crée un cercle vertueux qui devrait continuer à attirer les acteurs majeurs du secteur, renforçant encore davantage la position stratégique de la France dans le paysage technologique international.

Une tribune de Guillaume Linet, Co-fondateur de Wesype, distributeur à valeur ajoutée spécialisé sur des solutions applicatives d’intelligence artificielle générative.

