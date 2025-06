160 milliards perdus chaque année : pourquoi les infrastructures ne suivent pas le rythme de l’IA

Selon l’étude mondiale menée par Cisco auprès de plus de 8 000 décideurs IT (dont 302 en France), les pannes réseau causées par la congestion, les cyberattaques et les erreurs de configuration coûtent chaque année quelque 160 milliards de dollars aux entreprises. Ces interruptions ne sont plus anecdotiques : 71 % des responsables IT déclarent avoir subi au moins une panne majeure au cours de l’année écoulée.

Étude Cisco : 70 % des data centers jugés inadaptés à l’IA

En France, 94 % des responsables interrogés estiment qu’un réseau modernisé est désormais indispensable pour déployer l’IA, l’IoT ou le cloud. Pourtant, seuls 35 % ont entamé une telle transformation. Et 70 % jugent leurs data centers actuels inadaptés aux exigences de l’IA.

Ce décalage entre ambitions et réalité pose la question de la résilience. « L’IA bouleverse tout, et l’infrastructure en est le socle. Le réseau a accompagné chaque vague de transformation numérique, facilitant l’essor de l’IoT, du cloud, du travail hybride et la lutte contre des menaces de plus en plus sophistiquées », explique Chintan Patel, CTO et vice-président ingénierie des solutions, Cisco EMEA. « Les leaders IT savent que le réseau qu’ils construisent aujourd’hui façonnera l’entreprise de demain. Ceux qui agissent dès maintenant prendront l’avantage dans l’ère de l’IA. »

77 % des décideurs français prévoient d’augmenter leur budget réseau dans les mois à venir, et 85 % anticipent une montée en puissance de leurs capacités, que ce soit via des infrastructures cloud, hybrides ou on-premise. L’IA semble donc jouer un rôle de catalyseur.

Mais cette dynamique cache aussi des limites structurelles. Selon l’étude, 60 % des organisations opèrent encore avec des systèmes cloisonnés, 53 % peinent à mener des déploiements aboutis, et 38 % dépendent de processus de supervision encore trop manuels. Autant d’obstacles à la mise en place de réseaux réellement intelligents, segmentés, visibles et contrôlables de bout en bout.

IA, cloud, IoT : les DSI sommés de moderniser leurs réseaux

Pourtant, les perspectives économiques sont tangibles : 75 % des sondés pensent que des réseaux modernisés peuvent générer directement des revenus, en particulier grâce à l’automatisation des parcours clients via l’IA (cité par 54 % des répondants). Et 86 % anticipent des économies significatives grâce à des infrastructures plus efficientes, moins sujettes aux pannes, et capables de réduire la consommation énergétique.

L’étude pointe aussi un alignement fort entre les PDG et les responsables IT. 94 % des PDG accélèrent l’usage de l’IA dans leurs organisations, et 78 % confient les arbitrages stratégiques en matière d’infrastructures à leur DSI ou CTO. Un engagement renforcé par une prise de conscience : 74 % reconnaissent que la vétusté de leurs infrastructures freine déjà leur croissance.

Dans ce contexte, 97 % des répondants considèrent que les réseaux autonomes pilotés par l’IA sont devenus essentiels à la compétitivité. Mais peu ont franchi le pas. Si le réseau devient un actif stratégique, son évolution reste conditionnée par des choix techniques, budgétaires, et humains. L’étude souligne enfin que 89 % des répondants misent sur des partenariats de confiance pour accompagner cette transformation, preuve que les enjeux dépassent le seul cadre technologique.

