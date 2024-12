IA, Edge et Cyber : « L’Intelligence Artificielle, au plus près des données », visions croisées par Intel, Lenovo et HP

Lors de la table ronde « L’Intelligence Artificielle, au plus près des données », organisée par TD SYNNEX dans le cadre de TECHx, Adel Chaibi (Intel), Émilie Gaudou (Lenovo) et Bruno Mahé (HP France) ont confronté leurs visions des enjeux stratégiques liés à l’IA générative, au Edge computing et à la cybersécurité, en soulignant le rôle clé des partenaires IT dans ces transformations.

Alors que l’intelligence artificielle générative s’impose comme un levier clé dans de nombreux secteurs, son adoption est freinée par des contraintes technologiques et économiques.

Adel Chaibi, computer scientist chez Intel, le souligne d’entrée : « Les modèles actuels d’IA générative consomment énormément de ressources. Chez Intel, nous travaillons à optimiser ces charges de travail, notamment grâce à des outils comme OpenVINO, pour les rendre plus accessibles et réduire leur impact. » Dans des environnements exigeants, cette optimisation est essentielle pour déployer des solutions réactives et fiables. Émilie Gaudu, Directrice Commerciale Infrastructure chez Lenovo, confirme cette tendance :

« Nous l’observons, l’intelligence artificielle se déploie surtout dans les environnements où le besoin d’analyser les données en temps réel est fondamental. »

Edge et cloud : la voie des infrastructures hybrides

Cependant, adopter l’IA ne se limite pas à optimiser les modèles. Il faut également penser les infrastructures capables de supporter ces nouveaux usages. Adel Chaibi rappelle : « Les entreprises cherchent des solutions qui répartissent les charges de travail efficacement entre CPU et GPU, réduisant ainsi les coûts d’exécution tout en augmentant les performances. »

Face à l’explosion des données, le Edge computing permet de traiter ces informations directement là où elles sont générées, réduisant ainsi les délais d’analyse et améliorant la pertinence des résultats. Émilie Gaudu explique pourquoi cette approche est devenue incontournable : « Le Edge computing s’intègre particulièrement bien dans des environnements où la latence doit être proche de zéro. » Pourtant, le Edge ne remplace pas le cloud : il le complète, offrant une flexibilité essentielle dans les projets complexes. Adel Chaibi le rappelle : « Les infrastructures hybrides, associant Edge et cloud, offrent une souplesse d’utilisation qui s’impose dans la plupart des projets industriels modernes. »

Cette complémentarité impose également aux partenaires IT une maîtrise accrue des environnements techniques. Émilie Gaudou insiste :

« Les partenaires doivent aujourd’hui maîtriser des projets plus complexes, notamment pour intégrer des solutions Edge adaptées à chaque environnement. »

La cybersécurité à l’ère de l’IA

Avec l’évolution des menaces numériques, la cybersécurité devient une priorité absolue pour les entreprises. Les cyberattaques utilisant des modèles d’IA générative ou des malwares polymorphes posent des défis inédits, comme le souligne Bruno Mahé, Software Regional Sales Manager chez HP France : « Nous voyons apparaître des outils offensifs basés sur l’IA, comme les malwares polymorphes, qui changent de signature à chaque exécution. Les outils traditionnels ne sont plus suffisants pour les contrer ».

Pour répondre à ces défis, HP met en avant les solutions de micro-isolation, une technologie qui permet de contenir les menaces avant qu’elles ne se propagent : « Chez HP, nous utilisons la micro-isolation pour compartimenter les fichiers, applications ou connexions. Cela bloque la propagation d’une menace sans interrompre les opérations », explique Bruno Mahé. De son côté, Émilie Gaudu met en avant l’importance d’une sécurisation dès la conception des infrastructures, notamment pour le Edge computing :

« La sécurité ne peut plus être pensée comme une étape additionnelle. Elle doit être intégrée dès le départ dans chaque projet, qu’il s’agisse de datacenters ou de déploiements Edge. »

L’open source, pour démocratiser l’IA

Dans ce contexte, les partenaires de distribution ont un rôle clé à jouer, que Bruno Mahé résume : « Les entreprises attendent aujourd’hui des partenaires capables de leur fournir des solutions complètes, mais aussi un accompagnement sur le long terme. Cela inclut la formation, la veille technologique et un support constant pour sécuriser leurs infrastructures. » Adel Chaibi souligne de son côté que l’open source peut également offrir aux partenaires un levier important pour répondre à ces attentes :

« L’open source est une formidable opportunité pour démocratiser les technologies et optimiser leur utilisation, notamment dans les environnements industriels. »

Enfin, Émilie Gaudou insiste sur l’importance de se différencier : « Les attentes des clients évoluent rapidement. Les partenaires doivent se former et maîtriser des technologies complexes comme le Edge ou l’IA pour rester compétitifs. »

Propos recueillis le 5 décembre 2024 lors de la table ronde « L’Intelligence Articifielle au plus près des donnée » de l’évènement TECHx, organisée par TD SYNNEX France.

