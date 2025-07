IA industrielle : AntemetA hébergera la solution de maintenance prédictive d’Omundu

L’ESN AntemetA, va s’appuyer sur Omundu, start-up lyonnaise fondée en 2024 et spécialisée dans l’IA appliquée aux environnements industriels. Objectif commun : conjuguer IA métier et cloud souverain, pour améliorer la disponibilité des équipements et réduire les coûts liés aux arrêts non planifiés.

Selon l’étude « The True Cost of Downtime » publiée par Siemens en 2024, les arrêts imprévus peuvent représenter entre 5 % et 20 % du chiffre d’affaires annuel des industriels, en fonction de la criticité des équipements. Pour adresser cet enjeu, Omundu propose sa plateforme Unity Forge, conçue spécifiquement pour les environnements industriels.

Maintenance industrielle : 40 % de disponibilité gagnée grâce à l’IA

Cette technologie repose sur une architecture multi-agent, combinant un Large Language Model spécialisé sur le secteur, un moteur RAG (Retrieval Augmented Generation) connecté aux documents internes du client, ainsi que des Small Language Models orientés métiers. L’ensemble est enrichi par un système propriétaire de quantification de l’incertitude, qui permet d’afficher pour chaque recommandation un indice explicite de fiabilité.

Objectif : capter les signaux terrain en temps réel, automatiser la recommandation des interventions les plus efficaces, et capitaliser sur l’expertise humaine pour nourrir les algorithmes. « Notre IA industrielle accroît la disponibilité jusqu’à 40 % et libère les techniciens de la routine », déclare Vincent Lemonde, CEO et co-fondateur d’Omundu. Le modèle de rémunération repose sur le partage des gains : 90 % pour le client, 10 % pour Omundu, par site et par an.

Un cloud souverain sécurisé avec supervision SOC de niveau 2

Pour garantir la souveraineté de la solution, AntemetA héberge Unity Forge dans ses data centers français certifiés ISO 27001. L’infrastructure cloud proposée offre un SLA de 99,99 % et s’appuie sur un socle intégré (pare-feu, réseau, puissance de calcul, stockage S3, edge computing), supervisé par un centre opérationnel de sécurité (SOC) de niveau 2.

L’offre est également disponible via AntemetAI, une solution managée, déployable aussi bien on-premise que dans des environnements mutualisés ou dédiés. Les fonctions de sauvegarde des données et des historiques de recherche sont intégrées nativement, et un plan de reprise d’activité (PRA/PCA) est proposé en option. « Souveraineté, confiance et responsabilité sociétale guident notre démarche face aux hyperscalers et grandes ESN internationales », souligne Stéphane Blanc, président d’AntemetA.

Une convergence technologique au service de l’industrie 4.0

La promesse commune d’AntemetA et d’Omundu : fournir aux industriels une visibilité accrue sur leurs actifs, un hébergement conforme au RGPD et un modèle économique basé sur la performance. Le partenariat illustre une convergence entre l’IA industrielle et le cloud souverain, dans un contexte de réindustrialisation où la maîtrise énergétique et la continuité d’activité sont devenues critiques.

En apportant des outils d’aide à la décision explicables et en automatisant une partie du raisonnement des experts métiers, la solution entend accélérer la transition vers une industrie 4.0 plus sobre, plus résiliente et mieux armée face aux aléas.

