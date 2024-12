Écosystème IA : de la promesse technologique à la réalité opérationnelle

Lors de la table ronde organisée par TD SYNNEX, intitulée « L’écosystème IA : une chaîne de valeur au service des revendeurs » : Camille le Maux (Microsoft), Nicolas Savides (Nvidia), et Eric Bezille (Dell) ont partagé leur vision et leurs conseils pour aider les partenaires IT à naviguer dans cet écosystème complexe.

Cloud, edge et hybridation : concrétiser les projets IA

Camille le Maux, DPS Lead France chez Microsoft, ouvre la discussion en soulignant les avancées récentes de l’IA. Selon lui, l’IA se divise en deux axes : l’IA traditionnelle et l’IA générative, cette dernière ayant vu son adoption accélérée grâce au partenariat entre Microsoft et OpenAI. « Nous avons intégré [l’IA générative] de manière complètement transverse sur tous nos applicatifs. […] L’avenir de l’IA repose sur une hybridation entre cloud et edge », explique-t-il immédiatement. Avec l’intégration de composants comme les NPUs (Neural Processing Units), l’IA peut désormais être embarquée sur des devices pour fonctionner localement, offrant des avantages en termes de réactivité et de sobriété numérique. Cette hybridation permet de réduire la dépendance au cloud, de limiter l’empreinte énergétique et de mieux répondre aux enjeux de souveraineté, en particulier en Europe.

« beaucoup de projets IA échouent, non pas parce que les clients manquent d’intérêt, mais parce qu’il y a énormément de paramètres qui ne sont pas pris en compte » Camille le Maux, Microsoft.

Malgré ses promesses, de nombreux projets IA n’atteignent pas leurs objectifs. Camille le Maux rappelle que « beaucoup de projets IA échouent, non pas parce que les clients manquent d’intérêt, mais parce qu’il y a énormément de paramètres qui ne sont pas pris en compte ». Ces échecs proviennent souvent d’un manque de préparation, notamment sur la qualification des besoins et le choix des technologies adaptées. Pour y remédier, les partenaires IT jouent un rôle central en tant qu’orchestrateurs de la chaîne de valeur. Ils doivent aider les entreprises à structurer leurs projets en s’appuyant sur des solutions éprouvées.

700 cas d’usage réussis : l’exemple de la BNP

Eric Bezille, de Dell, insiste de son côté sur l’importance de définir une méthodologie claire dès le début. « Cela commence par la gouvernance et la définition des cas d’usage avec un ROI clair, avant de partir dans la technologie. » Il cite l’exemple de la BNP, qui a réussi à déployer 700 cas d’usage IA en production, en s’appuyant sur une approche structurée. Pour aider les entreprises, Dell propose son framework AI Factory, conçu pour éviter les erreurs fréquentes. Celui-ci repose sur trois étapes clés : définir le cas d’usage, structurer les données, et choisir les bonnes technologies et services d’accompagnement. « Nous avons documenté chaque étape pour simplifier la vie de nos partenaires », précise-t-il.

Nvidia adopte une approche similaire en favorisant une collaboration étroite avec ses partenaires technologiques. Nicolas Savides explique : « Nous sommes la seule société d’IA qui travaille avec toutes les sociétés d’IA. » L’objectif est de garantir une compatibilité optimale entre les briques matérielles (GPU, CPU), les plateformes cloud (Azure) et les logiciels tiers. Il met également en avant l’importance de la sécurité, une priorité commune à tous les acteurs : « La partie sécurité est aujourd’hui fondamentale. […] Nous intégrons des mécanismes de sécurisation hardware directement sur les devices pour éviter que la data ne sorte. »

Garantir la compatibilité dans un écosystème complexe

Pour illustrer les bénéfices opérationnels de l’IA, Eric Bezille partage un cas d’usage dans le secteur pharmaceutique. « Trouver un médicament nécessite de tester en moyenne 300 candidats. Grâce aux modèles IA, ce nombre est réduit à 20, ce qui optimise les délais et les coûts. » Dans d’autres industries, l’IA permet également d’accélérer les cycles de production, d’améliorer la gestion des données, et de déployer des solutions directement sur des appareils locaux pour répondre à des besoins spécifiques.

Pour les revendeurs et intégrateurs, l’IA représente une occasion unique de se positionner en tant que conseillers stratégiques. « Aucun client ne peut suivre l’actualité de l’IA aujourd’hui », rappelle Camille le Maux. Les partenaires IT ont donc un rôle clé à jouer pour guider leurs clients dans leurs choix technologiques. Dell, Microsoft et Nvidia proposent tous des outils et des programmes pour accompagner les revendeurs dans cette transition. De la formation à la documentation des solutions, ces initiatives permettent de simplifier la mise en œuvre des projets IA pour mieux les sécuriser.

