Roméo Carreira, HPE : « Sans données, pas d’IA. Le stockage est la base de toute initiative IA réussie »

Roméo Carreira, Directeur des ventes Channel HPE France, nous livre son analyse des grandes tendances du marché IT. Il aborde les enjeux majeurs liés à l’IA, la transformation des partenaires, ainsi que les défis spécifiques des PME et ETI.

Les tendances IT actuelles, notamment l’IA et le stockage, transforment profondément le marché. Pour Roméo Carreira, l’accompagnement des partenaires, la souveraineté des données et l’innovation technologique seront les clés pour tirer parti de ces mutations.

Pourquoi parle-t-on autant d’IA aujourd’hui ?

Roméo Carreira : L’IA est clairement un tournant. Elle impacte profondément les entreprises, que ce soit dans leur manière de travailler ou dans leur stratégie de transformation. Cependant, un des principaux freins reste la souveraineté des données. Aujourd’hui, 85 à 90 % des entreprises placent la sécurité de leurs données comme priorité numéro un, en particulier celles qui hésitent à se tourner vers les clouds publics.

Pour répondre à ce besoin, nous proposons Private Cloud AI, un cloud privé clé en main. Cette solution permet de bénéficier des technologies IA les plus avancées, tout en gardant un contrôle total sur les données. Cela donne aux entreprises une alternative sécurisée pour accélérer leurs projets IA, sans compromis sur la conformité. »

Pourquoi le stockage est-il aussi stratégique dans ce contexte ?

Roméo Carreira: « Sans données, pas d’IA. Le stockage est la base de toute initiative IA réussie. C’est pourquoi HPE accorde une importance capitale à ce domaine. Nos solutions, comme Alletra MP, sont conçues pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion de données, tout en offrant des performances adaptées aux charges IA.

Nous voyons une adoption croissante de nos solutions par nos partenaires, car elles apportent une réelle valeur ajoutée sur un marché en constante évolution. Cette stratégie stockage est une priorité pour nous, car elle soutient directement nos ambitions IA et offre de nouvelles opportunités de croissance à notre écosystème Channel. »

Comment les partenaires IT évoluent-ils face à ces tendances ?

Roméo Carreira : « Nos partenaires s’adaptent rapidement, mais cela demande des investissements et une vision stratégique. Certains ont déjà intégré des BU IA, notamment pour proposer des solutions en cloud privé ou hybride. Ces partenaires hybrides, qui combinent expertise technique et flexibilité, jouent un rôle clé sur ce marché.

Pour les accompagner, HPE propose des programmes de formation et des certifications, notamment via notre plateforme TechPro et nos workshops. Le Partner & Customer Tour, que nous avons organisé cette année, a aussi été un succès. Ce format a permis aux partenaires et clients d’échanger autour de cas concrets et de renforcer leur collaboration, une approche essentielle pour accélérer l’adoption de l’IA. »

Qu’en est-il des PME et ETI ? Quels sont leurs défis spécifiques ?

Roméo Carreira : « Les PME et ETI rencontrent souvent des difficultés pour se lancer dans des projets IA. Elles manquent parfois de ressources ou d’une direction stratégique claire. Beaucoup se posent des questions : ‘À quel moment dois-je adopter l’IA ? Qu’est-ce que cela va réellement m’apporter ? Est-ce déjà trop tard ?

Ces entreprises ressentent aussi une pression croissante de la part de leurs clients, qui attendent des solutions modernes et innovantes. Avec des solutions comme Private Cloud AI ou des offres de stockage adaptées, nous leur permettons de surmonter ces obstacles. Elles peuvent ainsi se concentrer sur leurs cas d’usage sans avoir à gérer la complexité technique. »

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.