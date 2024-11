Avaya : « L’avenir appartient aux organisations qui innovent et collaborent », entretien avec Emmanuel Schupp, DG d’Avaya France

Emmanuel Schupp, Directeur Général d’Avaya France, revient sur cette période charnière et ses impacts, et nous détaille la stratégie d’Avaya auprès de ses partenaires français.

Avaya a entrepris une transformation importante ces dernières années. Quel était son objectif ?

Emmanuel Schupp : « La trasnformation d’Avaya s’est accélérée sous l’impulsion d’Alan Masarek, nommé PDG en 2022, à un moment où l’entreprise faisait face à de nombreux défis. Avec plus de 3 milliards de dollars de dette, Avaya était freinée dans son développement. Alan Masarek a immédiatement pris deux décisions majeures : réduire cette dette – aujourd’hui ramenée à 800 millions – et recentrer les opérations pour passer d’un fonctionnement en silos à une organisation globale et alignée.

Cette réorganisation nous a permis de gagner en agilité et de répondre plus efficacement aux attentes de nos clients. La transition n’a pas été simple, mais elle était nécessaire pour faire d’Avaya un acteur compétitif et durable sur un marché en pleine évolution.

Nous avons également investi dans l’innovation. L’acquisition d’Edify, spécialisée en intelligence artificielle et outils prédictifs, illustre cet engagement. Cela nous permet de proposer des solutions avancées pour les centres de contact, allant de l’automatisation des processus à l’analyse prédictive des besoins clients. »

Quels ont été les impacts de cette transformation pour les équipes locales, notamment en France ?

E.S : « L’organisation française a été repensée. Nous avons d’abord renforcé notre alignement avec les pôles de compétences internationaux, tout en préservant un rôle clé pour les équipes locales afin de représenter les besoins spécifiques du marché français. Cela s’est traduit par une gestion plus fine des relations clients et partenaires, avec une connaissance approfondie des enjeux régionaux et une proximité renforcée avec nos interlocuteurs.

Pour accompagner cette transition, nous avons réorganisé nos ressources locales en misant sur des profils stratégiques, comme des experts technico-commerciaux et des spécialistes des partenariats. Nous avons desormais une organisation plus fine des responsabilités, ce qui facilite la prise de décision et améliore l’efficacité globale, notamment sur les projets nécessitant une forte personnalisation et une réactivité accrue.

En France, les entreprises valorisent particulièrement la continuité avec leurs systèmes existants. Notre stratégie repose sur la flexibilité. Nous proposons à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins, qu’il s’agisse de moderniser une infrastructure existante ou de migrer vers le cloud. Si nous accélérons sur le cloud public, nous avons aussi fait le choix de conserver une empreinte hybride et on-premise pour répondre aux attentes de certains de nos clients, notamment dans des secteurs comme la finance ou la santé.

Comment voyez-vous l’avenir d’Avaya ?

E.S : « L’avenir d’Avaya repose sur deux piliers : l’innovation technologique et la collaboration. Nous accélérons sur le cloud – nous prévoyons que 35 % de nos revenus viendront du cloud public d’ici 2025. Cette transition est cruciale, car elle nous permet d’offrir plus de flexibilité à nos clients. Nous restons en parralèle attentifs aux besoins des secteurs régulés. Des réglementations comme DORA imposent des exigences strictes en matière de souveraineté et de sécurité des données.

Nos partenaires jouent un rôle central dans notre transformation. En France, 95 % de notre activité passe par la vente indirecte. Nous avons repensé nos programmes de certification et de montée en compétences pour valoriser leurs initiatives. Certaines préfèrent un modèle d’apporteur d’affaires, tandis que d’autres, plus structurés, optent pour un modèle de distribution en cloud à l’usage. Cette flexibilité est un atout pour attirer de nouveaux partenaires et élargir notre écosystème.

Proposer des solutions hybrides nous permet de répondre à ces enjeux tout en conservant une approche personnalisée. Nous croyons fermement que l’avenir appartient aux entreprises capables de collaborer étroitement avec leurs clients et partenaires. Nous allons continuer d’innover, c’est ainsi que nous resterons compétitifs dans les prochaines années.

Crédit Photo : Emmanuel Schupp, Directeur Général d’Avaya France

